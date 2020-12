Sylwester 2020/2021 w TVP. Zenek Martyniuk, Boys i Cleo pierwszymi gwiazdami

Poznaliśmy pierwsze gwiazdy Sylwestra Marzeń z Dwójką. TVP odsłoniła szczegóły imprezy w rytmie disco.

Zenek Martyniuk (z prawej) będzie gwiazdą sylwestra TVP, obok prezes Jacek Kurski i jego żona AKPA

Pandemia koronawirusa sprawiła, że z miejskiego sylwestrowego koncertu zrezygnowała m.in. Warszawa. Rezygnację z tej imprezy potwierdził też TVN.



Konkurencyjne stacje 2019 rok żegnały na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie) i na Równi Krupowej w Zakopanem (Sylwester Marzeń z Dwójką w TVP).



Pierwsze szczegóły swojego sylwestra ujawnił Polsat.

Podczas największej domówki w Polsce (zorganizowanej w dwóch studiach Polsatu) wystąpią m.in. Alicja Majewska, Dawid Kwiatkowski, Loona i Boney M. z Maizie Williams.

Teraz poznaliśmy pierwsze gwiazdy sylwestra TVP.

"Sylwester z Dwójką w rytmie disco zostanie zorganizowany w trosce o zdrowie artystów i organizatorów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie pandemii chcemy dać Widzom radość, ale również wytchnienie i przekazać pozytywną energię. Zachęcamy Was do pozostania w domach i zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej zabawy przed telewizorami" - czytamy.

Pierwsze ujawnione gwiazdy są mocno związane z telewizją dowodzoną przez Jacka Kurskiego - to Zenek Martyniuk z grupą Akcent, Marcin Miller i zespół Boys oraz Cleo - trenerka "The Voice Kids".



