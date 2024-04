Swoje 40-lecie świętować będą w Polsce. Gdzie odbędzie się koncert The Cult? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Oprac.: Michał Boroń Koncerty

W ramach trasy "The 8424 Tour" na jeden koncert do Polski przyjedzie The Cult. Brytyjska grupa świętować będzie w naszym kraju 40-lecie działalności.

Ian Astbury stoi na czele grupy The Cult /Daniel Boczarski /Getty Images