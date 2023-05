Steve Hogarth od ponad 30 lat stoi za mikrofonem w zespole Marillion . W 1997 r. wydał swój pierwszy solowy album pod pseudonimem "h" zatytułowany "Ice Cream Genius". Materiał nagrywał razem z grającym na klawiszach w grupie Porcupine Tree Richardem Barbieri oraz muzykami znanymi z zespołu Blondie: Davem Gregorym i Clemem Burke.



Podczas występu w klubie Wytwórnia w Łodzi Hogarth zaprezentuje specjalnie przygotowany repertuar, w którym obok jego solowych dokonań i utworów z repertuaru zespołu Marillion nie zabraknie również piosenek wykonawców, których darzy szczególnym sentymentem. Co więcej, podczas swoich występów wokalista często i chętnie wdaje się w rozmowy z widzami, podczas których opowiada anegdoty ze swojego życia.

Reklama

Jego solową dyskografię zamyka wydany w 2017 roku album "Colours Not Found In Nature", nagrany ze szwedzkim zespołem Isildurs Bane. Gościnnie nagrywał z m.in. Trevorem Hornem, Lonely Robot, Isildurs Bane, Dream Theater, Johnem Wesleyem i The The.

W marcu 2022 r. razem Marillion wypuścił nowy album "An Hour Before It's Dark". Na początku kwietnia w Łodzi wystąpił z zespołem podczas Marillion Weekend.

Steve Hogarth - bilety na koncert w Łodzi (w przedsprzedaży/ siedzące):

Kategoria 1 - 250 zł

Kategoria 2 - 220 zł

Kategoria 3 - 210 zł

Kategoria 4 - 190 zł.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marillion You're Gone