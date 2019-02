Spring Break 2019: Sokół, Peja, Jan-rapowanie, Sidney Polak i inni

Poznański Spring Break ogłosił kolejnych wykonawców, którzy pojawia się na festiwalu. Wśród nich znaleźli się m.in. Sokół, Peja, Jan-rapowanie, Sidney Polak, Kasia Lins oraz Pejzaż.

Sokół wystąpi na Spring Breaku /Piotr Tarasewicz / East News

Tegoroczna edycja Spring Break odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2019 roku. Do wcześniej ogłoszonych artystów, w tym Darii Zawiałow, The Dumplings, Leo Che i Meli Koteluk, dołączyli kolejni wykonawcy.

W line-upie wydarzenia pojawili się: Walking On Cars, Sidney Polak, Pejzaż, Sebastian Zawadzki, Alpha Females, Blauka, Izzy & The Black Trees, Marta Zalewska, Seeme, Szklane Oczy i So Flow.

Ponadto dowiedzieliśmy się, kto wystąpi na Red Bull Music Stage, prestiżowej scenie zlokalizowanej w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek. Będą to: Evorevo, Kwiat Jabłoni, Walking On Cars (25 kwietnia), Jan-rapowanie, Sorry Boys, Peja z RPS Band (26 kwietnia), Kasia Lins, Resina, Enchanted Hunters oraz Sokół (27 kwietnia).

Szczególne emocja wzbudza koncert Sokoła, który 15 lutego zadebiutował z albumem "Wojtek Sokół". Pierwsze oceny jego płyty są wyjątkowo entuzjastyczne.



Jak co roku w kilkunastu miejscach koncertowych Poznania wystąpi ponad setka wykonawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie zabraknie także paneli dyskusyjnych oraz warsztatów.

Największa scena festiwalu zlokalizowana będzie, podobnie jak w ostatnich latach, na Placu Wolności. Udział w koncertach na Placu Wolności (Enea Stage) będzie gwarantowany dla każdego, kto zakupi karnet. W innych miejscach decydować będzie pojemność.

Szczegółowe opisy artystów dostępne na stronie www festiwalu.

