Spring Break 2019: Ponad 30 nowych artystów

Ponad trzydziestu nowych wykonawców dołączyło do składu Enea Spring Break 2019. Wśród nich znaleźli się: Afromental, Holaki (wspólny projekt Kuby i Mateusza Holaków oraz ich ojca, Stanisława), Terrific Sunday czy side-project EABS – grupa Błoto.

Afromental wystąpią na Spring Breaku /Piotr Fotek / Reporter

Tegoroczna edycja Spring Break odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2019 roku. Do wcześniej ogłoszonych artystów, w tym: Sokół, Darii Zawiałow, The Dumplings, Leo Che i Meli Koteluk, dołączyli kolejni wykonawcy

Do line-upu dołączyli: ABC Przygody, Afromental, Barst, Black Belt Greg, Błoto, Burn This Song, Cari Cari., CJ Viann, Daniel Drumz & Mr Krime, Holaki, Hope Leslie, Leoniden, Longer, Makabreski, MatthewB, Mikos, Miro Kępiński, Miyo, OY Soundsystem, P.E. Quartet Polmuz, Polskie Nagrania, Postman, Raczkowski / Kostka Duo, Rat Kru, Samuel Baron

Smutne Piosenki, Sofomor, Sonar Soul. Spisek Jednego, Szymon Komasa, Terrific Sunday oraz The Saturday Tea.

Nowe showcase'y

Specjalne showcase’y na Spring Breaku zorganizują m.in. Tak Brzmi Miasto, Wydawnictwo Agora, która reprezentowana będzie przez Vienia, Misię Furtak i Variete.

Spring Break już w kwietniu

Szósta edycja największego polskiego festiwalu showcase’owego Enea Spring Break Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2019 roku.

Jak co roku w kilkunastu miejscach koncertowych Poznania wystąpi ponad setka wykonawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie zabraknie także paneli dyskusyjnych oraz warsztatów.

Największa scena festiwalu zlokalizowana będzie, podobnie jak w trzech ostatnich latach, na Placu Wolności. Udział w koncertach na Placu Wolności (Enea Stage) będzie gwarantowany dla każdego, kto zakupi karnet. W innych miejscach decydować będzie pojemność.