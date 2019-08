Slipknot powraca do Polski. Koncert w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

6 lutego 2020 r. w Atlas Arenie w Łodzi zagra amerykańska grupa Slipknot, która była jedną z głównych gwiazd tegorocznego Mystic Festival w Krakowie (25-26 czerwca).

Corey Taylor (Slipknot) w akcji /Beata Zawrzel / INTERIA.PL

Zamaskowani muzycy z Des Moines w stanie Iowa promują swój piąty album "We Are Not Your Kind", który trafił do sprzedaży 9 sierpnia.

Reklama

Nowy album Amerykanów powstał ponownie w studiu w Los Angeles pod okiem producenta Grega Fidelmana, który wcześniej współpracował (realizacja, miks) ze Slipknot przy okazji płyty "Vol. 3: (The Subliminal Verses)" z 2004 i poprzedniego longplaya ".5: The Gray Chapter" z 2014 roku.

"Na skomponowanie i opracowanie tej płyty poświęciliśmy mnóstwo czasu. Tym razem jedną z przyświecających mi inspiracji byli artyści nagrywający całe albumy, a nie tylko utwory. Choć przemysł muzyczny skłania się ku singlom, w Slipknot postawiliśmy na doświadczenie albumu jako całości, od początku do końca. W dzisiejszych czasach sztuka, którą się paramy, wiąże się z największą nagrodą, pochłania bowiem najwięcej czasu. Budowanie tych emocji i temperatury zajęło nam blisko cztery lata, nagroda jest więc niczym zbawienie" - mówił jeszcze przed premierą Jim Root, gitarzysta Slipknot.

Wokalista Corey Taylor wyznaje: "Miło jest wracać ponownie do Europy i Wielkiej Brytanii. Bez względu na to, ile razy przyjeżdżamy, zawsze mamy niedosyt, że nie zagraliśmy we wszystkich miastach, w których byśmy chcieli. Ale jedno jest pewne: publiczność ZAWSZE należy do najlepszych na świecie".

Mystic Festival 2019 - Slipknot 1 / 15 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Slipknot podczas pierwszego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (25 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Bilety na koncert w Łodzi w regularnej sprzedaży od 30 sierpnia od godz. 10:00 na LiveNation.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpoczyna się w środę, 28 sierpnia o godz. 10:00 i zakończy się w 30 sierpnia o godz. 09:00.

Przedsprzedaż biletów dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl startuje 29 sierpnia od godz. 10:00 i potrwa do 30 sierpnia do godz. 09:00.



Muzycy na scenie prezentują się w nowych maskach - wciąż nieznana jest tożsamość nowego muzyka obsługującego perkusjonalia, który zastąpił Chrisa Fehna. W marcu Fehn oskarżył swoich byłych kolegów o oszustwa finansowe.



Clip Slipknot Unsainted

Sprawdź tekst utworu "Unsainted" w serwisie Teksciory.pl

Gościem specjalnym w Atlas Arenie będzie polska grupa Behemoth. Na czele formacji od początku stoi Adam Nergal Darski (wokal, gitara), któremu towarzyszą Orion (bas) i Inferno (perkusja).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Behemoth: Adam Nergal Darski o inspiracji Aleisterem Crowleyem TV Interia