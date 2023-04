Powstały w 1999 roku w znanym ze sportów zimowych miasteczku Falun Sabaton, zyskał w naszym kraju wielką popularność, która przełożyła się, chociażby na pół milionową widownię podczas występu na Przystanku Woodstock, zarejestrowanym na potrzeby DVD.

Plan gry Sabaton jest od dawna znany. Joakim Brodén i Pär Sundström, główne postacie kapeli, zbierają ciekawe historyczne wątki z całego świata, które następnie przekształcają w świetne piosenki oparte na klasycznym heavy w stylu Judas Priest, Iron Maiden, czy Accept i z pewną domieszką power metalu. Do tej układanki trzeba też dodać spektakularne koncerty plus chęć do spotykania się z fanami. Szwedzi to zarówno wspaniali popularyzatorzy historii, jak i po prostu fani, przystępni ludzie, którzy żadnemu fanowi nie odmówią zdjęcia, czy autografu.

Reklama

Mystic Festival 2019 - Sabaton 1 / 16 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy Sabaton podczas drugiego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (26 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel

W 2019 roku ukazała się dziesiąta płyta Sabaton "The Great War", poświęcona pierwszej wojnie światowej. Jednym z gości na niej jest wspaniała Floor Jansen z Nightwish, prywatnie życiowa partnerka perkusisty Sabaton, Hannesa van Dahla.

Babymetal i Lordi wystąpią jako support przed łódzkim koncertem. Bilety w cenie od 179 złotych do 269 złotych są wciąż dostępne.

Sabaton na koncercie w Polsce. Wspomogą ich Lordi i Babymetal

Babymetal podbiły świat ekspresowo i od przeszło dekady nie pozwalają o sobie zapomnieć. Przed Sabatonem grupa wykona utwory z ostatniego jak dotąd albumu "Metal Galaxy", a już w przyszłym roku wyda premierowe "The Other One".

Ekscentryczne Lordi zebrali już chyba wszystkie możliwe laury, legiony fanów, a na początku kariery wygrali Eurowizję! Nie każdy metalowy zespół może to o sobie powiedzieć. Finowie pojawią się w Łodzi, by zaprezentować uwielbiane klasyki oraz świeże numery z ubiegłorocznego albumu "Lordiversity".