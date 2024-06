Rock na Bagnie już niebawem! Kogo zobaczymy na scenie?

Czternasta edycja Festiwalu Rock na Bagnie w Goniądzu na Podlasiu, organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, odbędzie się w dniach 5-6 lipca.

Rock na Bagnie 2024: kto zagra w Goniądzu?

Jedną z gwiazd tegorocznej edycji będzie ikona punk rocka - The Exploited. To jedyny koncert zespołu w tym roku w Polsce. Towarzyszyć im będą również młodsi koledzy z The Casualties i grający kalifornijską odmianę melodyjnego punka Authority Zero. Oprócz zagranicznych headlinerów będą też i polskie gwiazdy - Pidżama Porno, Strachy na Lachy, Illusion i Sexbomba.

Reklama

Skład dużej sceny uzupełnią: Lorein, Leniwiec, Eye For An Eye, Acapulco, The Rebels, Czerwone Kościoły, Nice Work, Royal Spirit, Devaner, Jaws, Royal Kids of 1977 i Flaming Heart. Swój urodzinowy koncert z okazji 30 lat zagra zespół Prawda.

Wyjątkowym występem będzie też TRIBUTE TO SIEKIERA, dzięki któremu usłyszymy znowu na żywo album "Nowa Aleksandria", a zespół Uliczny Opryszek specjalnie na tę okazję przygotował program "Na Zawsze Punk", podczas którego wspólnie z zaproszonymi gośćmi zespół wykona wiele zapomnianych już nieco utworów polskiego punka lat 80.

Spotify

Co jeszcze przygotował Rock na Bagnie?

Koncerty to nie wszystko, czego można doświadczyć na festiwalu. "W Goniądzkim Ośrodku Kultury już w przeddzień festiwalu, w czwartek 4 lipca o godzinie 15.00, będzie można wziąć udział w pierwszej części wyjątkowej konferencji naukowej pt. "Festiwalowe historie Polski". Druga część zacznie się następnego dnia o godzinie 10.00. Również w GOK, ale w sobotnie festiwalowe południe, spotkamy się z liderem zespołu Dezerter, Krzysztofem Grabowskim i porozmawiamy o jego książce "Przyjeżdżajcie - będzie super" - opowiadają organizatorzy.

Natomiast w centrum miasta, w ramach inicjatywy "Rock na Bagnie na Styku Kultur", powołanej przez mieszkańców i przyjaciół festiwalu, już od czwartkowego wieczoru będzie działał jarmark z małą sceną. Zagrają tam: Blue Hangover. Tojad, Kiepy z dworca, Kooperacja, HGW Company, TeDeKa, No Profits, Szara Masa i Zakład Produkcyjny.