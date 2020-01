Pol'and'Rock Festival 2020: Przyjedzie King Gizzard & The Lizard Wizard [DATY, MIEJSCE]

Zaliczany do czołówki psychodelicznego rocka australijski zespół King Gizzard & The Lizard Wizard dołączył do grona gwiazd tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival.

King Gizzard & the Lizard Wizard przyjedzie na Pol'and'Rock Festival 2020

Pol'and'Rock Festival 2020 (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r.

Jurek Owsiak podsumowuje drugi dzień Pol'and'Rock Festival 2019

Impreza odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia. Dotychczas ogłoszono udział Pidżamy Porno ( sprawdź! ), na czele której stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski.

Pierwszą zagraniczną gwiazdą jest działająca od 1996 r. grupa Dropkick Murphys ( sprawdź! ).



Teraz do tego grona dołącza zespół King Gizzard & The Lizard Wizard. Założona w 2010 r. w Melbourne grupa wydała 15 albumów w ciągu 7 lat (z czego aż pięć ukazało się w 2017 roku), a 10 wydawnictw znalazło się na liście Top 20 w ich rodzimej Australii.

King Gizzard & The Lizard Wizard - Rattlesnake (Official Video)

Jednak najważniejszym osiągnięciem formacji jest zgromadzenie wokół siebie wiernej rzeszy fanów z całego świata, którzy entuzjastycznie dzielą się internetowymi memami, remiksami, nagraniami wideo, grafikami, teoriami i nieustannie dyskutują o "Gizzverse" - uniwersum King Gizzard & The Lizard Wizard.

Kolorowe ludki na Pol'and'Rock Festival 2019

Kapela wymyka się sztywnym ramom narzucanym przez trendy muzyczne, kreując własne, wyjątkowe brzmienie. Poczynając od inspirowanych garażowym rockiem EP-ek wydanych w 2011 roku, poprzez jazzowo-rockowe brzmienie z EP-ki "Quarters", łagodniejsze akustyczne nagraniami na płycie "Paper Machè Dream Balloon" pochodzącej z 2015 roku, po ciężkie, thrashmetalowe kawałki z płyty "Planet B" z 2019 roku, kapela eksploruje możliwości świata dźwięków.