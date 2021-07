Ostróda Disco Stage zamiast Festiwalu Muzyki Tanecznej [DATA, KTO WYSTĄPI?]

Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie to jedna z największych imprez festiwalowych w Polsce.



W tym roku nie fani OFMT jednak na festiwal się nie wybiorą. Organizatorzy wystosowali oficjalne oświadczenie:



"Niestety kolejny rok z rzędu jesteśmy zmuszeni przełożyć festiwal. Powrót do normalności postępuje, akcja szczepionkowa trwa, ale z oczywistych powodów oraz obowiązujących restrykcji - koniec lipca to jeszcze nie czas, kiedy będziemy w stanie organizować OFMT w skali i formie, do której przywykliście i na jaką czekacie" - czytamy.

To jednak nie oznacza braku emocji. Organizatorzy zapowiedzieli dwudniową imprezę w ostródzkim amfiteatrze. Wszystko za sprawą Ostróda Disco Stage, który odbędzie się 23 i 24 lipca.



Poniżej zestaw wykonawców, którzy wystąpią:

Piątek - 23.07.2021

Andre

Mig

Extazy

After Party

Milano

Classic

Boys

Czadoman



Sobota - 24.07.2021

Bajorek D

Szpilki

Capitan Folk

Weź Nie Pytaj

News

Skaner

Jorrgus

Łobuzy.