Open'er Festival ogłasza gwiazdy! Kto pojawi się na scenie?

Choć lato dopiero co się skończyło, to już powoli ogłaszane są koncerty na przyszły rok. Pierwsze karty odsłaniają już m.in. organizatorzy Open'er Festival 2023. Wiadomo już, że na imprezie pojawi się zespół Arctic Monkeys (czytaj węcej!) . Teraz poznaliśmy kolejne gwiazdy.



Lizzo na Open'er Festival 2023

Naturę Lizzo najlepiej opisuje tytuł jej ostatniego albumu "Special" - to artystka wyjątkowa, wokalistka, raperka, trzykrotna zdobywczyni Grammy, z miliardami streamów na koncie zawładnęła światowymi listami przebojów hitami pokroju "Truth Hurts", "Good As Hell" czy "Juice" z przełomowego albumu "Cuz I Love You" (2019) oraz "About Damn Time" i "2 Be Loved (Am I Ready)" ze świetnej tegorocznej płyty "Special". Obok ogromnego muzycznego talentu posiada także niesamowitą charyzmę, która odczuwalna jest zarówno w jej twórczości, zaangażowaniu w ważne tematy społeczne, jak i podczas spektakularnych koncertów.

Już w 2019 roku otrzymała od magazynu Time tytuł Entertainer of the Year, a od tego czasu tylko podniosła poprzeczkę. Dzięki ogromnemu sukcesowi najnowszego albumu, podczas nadchodzącej gali rozdania nagród Grammy ma szansę zgarnąć kolejnych kilka statuetek. Gwiazda zagra 28 czerwca ma głównej scenie.

Queens of the Stone Age

W tym miesiącu minęło dokładnie 25 lat od ich pierwszego koncertu, a Queens Of The Stone Age tylko umacniają pozycję jednej z największych rockowych maszyn na świecie. Zespół pod przewodnictwem Josha Homme'a ma na swoim koncie siedem albumów - od imiennego debiutu (1998) i "Rated R" (2000), przez przełomowy "Songs for the Deaf" (2002), "Lullabies to Paralyze" (2005) czy "Era Vulgaris" (2007) z przebojem "Make It Wit Chu", aż po "...Like Clockwork" (2013) i ostatni - "Villains" (2017), który trafił do Top 5 sprzedaży w kilkunastu krajach oraz uzyskał nominację do Grammy w kategorii Best Rock Album. Queens Of The Stone Age zagra na Open’erze 2023 30 czerwca.

OneRepublic w Polsce

Od 2007 roku, kiedy listy przebojów opanował kawałek "Apologize" (nominowany do Grammy), OneRepublic umiejętnie i konsekwentnie budują swoją markę. Wydany w tym samym roku debiutancki album "Dreaming Out Loud" otworzył im drzwi do światowej kariery. Następne wydawnictwa zespołu przynosiły kolejne międzynarodowe przeboje, jak "All the Right Moves", "Counting Stars", "Love Runs Out" czy jeden z największych przebojów ostatnich miesięcy - "I Ain’t Worried", którego gwizdany motyw stał się w tym roku soundtrackiem zarówno filmu "Top Gun: Maverick", jak i niezliczonej ilości wideo w social mediach. Fani będą mogli zobaczyć zespół na scenie 28 czerwca.

Nothing But Thieves

Anglicy z Nothing But Thieves mają unikalną receptę na połączenie mocnych riffów, indie-rockowej artystyczności z popową czułością. W skład powstałej w 2012 roku formacji wchodzą Conor Mason (wokal), Joe Langridge-Brown (gitara), Dominic Craik (gitara), Philip Blake (bas) i James Price (perkusja). Zespół wydał do tej pory trzy albumy - imienny debiut (2015), "Broken Machine" (2017) i "Moral Panic" (2020), a ich dyskografię uzupełnia pięć EP-ek. Nothing But Thieves wystąpią na Open’erze 29 czerwca.