Open'er Festival 2020: Anderson .Paak i Charli XCX wśród nowych wykonawców

Anderson .Paak z zespołem The Free Nationals, Charli XCX, Clairo oraz Jenny Beth to nowi wykonawcy ogłoszeni na Open’er Festival.

Charli XCX wystąpi ponownie na Open'erze /Gabriel Olsen /Getty Images

Kompozytor, raper, wokalista i producent Anderson .Paak podczas Open'er Festivalu promować będzie swoje dwa ostatnie albumy - "Ventura" oraz "Free Nationals", który powstał stworzył wraz ze swoim zespołem o tej samej nazwie.

Będzie to pierwszy występ Amerykanina na festiwalu. Poprzednio występował w naszym kraju jedynie na koncertach klubowych.

Powrót na Open’era zaliczy natomiast Charli XCX, która poprzednio w Gdyni wystąpiła w 2017 roku. Brytyjska artystka będzie promować album "Charli".



Z solowym projektem na festiwalu pojawi się członkini będącego w zawieszeniu składu Savages - Jehnny Beth. 8 maja ukaże się jej debiutancki album "To Love Is To Live".

Ostatnią ogłoszoną artystkę w tej puli jest Clairo, uznana z jedno z największych muzycznych objawień ostatnich miesięcy. Jej debiutancki album "Immunity" wydany w zeszłym roku został doceniony przez recenzentów na całym świecie.

Przypomnijmy, że Open’er Festival odbędzie się w dniach 1-4 lipca w terenie lotniska Kosakowo. Wystąpią m.in.: Taylor Swift, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, ASAP Rocky, The Cure, Martin Garrix, The Chemical Brothers i Foals.