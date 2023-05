Niall Horan ogłasza "The Show" Live On Tour 2024. Zagra też jeden koncert w Polsce!

Podczas trasy Horan będzie wykonywał utwory ze swoich wszystkich trzech albumów, w tym "The Show", który zostanie wydany przez Capitol Records 9 czerwca 2023 r. Światowa trasa koncertowa rozpocznie się 21 lutego 2024 r. w Belfaście w Wielkiej Brytanii w SSE Arena. Północnoamerykańska część trasy, wyprodukowana przez Live Nation, rozpocznie się 29 maja 2024 r. w Hard Rock Live w Hollywood na Florydzie i obejmie występy w Bridgestone Arena w Nashville (3 czerwca), Madison Square Garden w Nowym Jorku (14 czerwca) i The Kia Forum w Inglewood w Kalifornii (27 lipca).

W Polsce pojawi się 18 marca 2024 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety trafią do sprzedaży już 2 czerwca tego roku.

Niall Horan i "The Show"

Nadchodzodzący album to głebokie rozmyślanie nad wszystkim: od zdrowia psychicznego, przez nieskończoną złożoność, po niepewność miłości. "The Show" to urzekające wyznanie o podążaniu za głosem serca do prawdy absolutnej. Album można już teraz zamówić w przedsprzedaży. Przygotowując się do podzielenia się najbardziej osobistym materiałem w swojej karierze, Horan jest szczególnie spragniony powrotu na scenę. W dniu premiery Horan wystąpi w Nowym Jorku w ramach Citi Summer Concert Series w Today Show. Tego lata będzie także występował na festiwalach na całym świecie, w tym na Boston Calling.

"Nie ma nic lepszego niż obserwowanie, jak tłum śpiewa do ciebie z tymi wszystkimi emocjami na twarzach i wiedząc, że łączą piosenkę z czymś znaczącym w ich własnym życiu. Dla mnie to zawsze najwspanialsza rzecz, jaka może wyniknąć z pisania piosenek" - mówi Niall Horan .

Pochodzący z Mullingar w Irlandii Horan sprzedał ponad 80 milionów płyt i wielokrotnie koncertował na całym świecie jako członek One Direction . Jego pełnowymiarowy solowy debiut "Flicker" wszedł na 1. miejsce listy Billboard 200 w październiku 2017 roku. Na płycie znalazły się utwory: "Slow Hands", który trzykrotnie pokrył się platyną i dwukrotnie platynowy "This Town". Album znalazł się w pierwszej dziesiątce w 20 krajach. Z łączną globalną liczbą streamów przekraczającą osiem miliardów, "Flicker" zdobył platynę w pięciu krajach (w tym w USA) i złoto w kolejnych siedmiu. "Heartbreak Weather" ukazał się w 2020 roku i znalazł się na szczycie listy U.K.'s Official Albums oraz zestawienia Billboard’s Top Album Sales.