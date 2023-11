Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard , Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur i Wayfarer.

Znamy już również dwóch headlinerów - to brytyjska grupa Bring Me The Horizon oraz Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated).

Mystic Festival 2023 w Gdańsku: Ghost, Behemoth i Testament 1 / 9 Ghost Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Zatycki

Do składu święta metalu tymczasem dołączają Furia (jedna z najciekawszych blackmetalowych formacji z Polski), amerykańska wokalistka Chelsea Wolfe, Ghostkid (Niemcy) i Vio-lence (thrash metal z USA). Liderem tej ostatniej grupy jest Phil Demmel, w latach 2002-2018 gitarzysta Machine Head. Z kolei w latach 1987-1992 w Vio-lence na gitarze grał Robb Flynn, frontman Machine Head.



Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).

