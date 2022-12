Przypomnijmy, że gwiazdami Mystic Festival 2023 będą szwedzki Ghost i francuska formacji Gojira. Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah, Exodus, Alcest, Lucifer, Testament, Watain, Primitive Man, Lord Of The Lost, The Hellacopters, Greg Puciato, Undeath i Bury Tomorrow.

Skład przyszłorocznej edycji Mystic Festival poszerzył się o kolejnych czterech wykonawców.

W Stoczni Gdańskiej zaprezentują się Godflesh (brytyjska legenda industrialnego metalu), Grave (Szwecja, death metal), Planet of Zeus (Grecja, stoner/doom) i Birds in Row (Francja, hardcore/punk).

Działający od 1988 r. Grave zaliczany jest do ścisłej czołówki szwedzkiego death metalu. Liderem i jedynym muzykiem występujący od początku jest Ola Lindgren (wokal, gitara). Obecnie towarzyszą mu Tobias Cristiansson (bas), Mika Lagrén (gitara) i Tomas Lagrén (perkusja).

Clip Grave Mass Grave Mass (Lyric Video)

Przypomnijmy, że w sprzedaży są już 4-dniowe karnety Early Birds (639 zł), 4-dniowe karnety Early Birds VIP (899 zł) oraz dodatkowo nocleg w Mystic Camp (z parkingami dla aut osobowych i kamperów).