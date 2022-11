Przypomnijmy, że gwiazdami Mystic Festival 2023 będą szwedzki Ghost i francuska formacji Gojira. Wśród zaproszonych zespołów znaleźli się także Phil Campbell and the Bastard Sons (Motörhead set), Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed, Soen, Behemoth, Voivod, Carpathian Forest, Heriot, Meshuggah, Exodus, Alcest, Lucifer, Testament, Watain, Primitive Man i Lord Of The Lost.

Skład przyszłorocznej edycji Mystic Festival poszerzył się o kolejnych czterech wykonawców.

W Stoczni Gdańskiej zaprezentują się The Hellacopters (hard rock, Szwecja), Amerykanin Greg Puciato (były wokalista The Dillinger Escape Plan, znany także z Killer Be Killed, The Black Queen i działalności solowej), Undeath (death metal, USA) i Bury Tomorrow (metal core, Wielka Brytania).



The Hellacopters początkowo byli pobocznym projektem Nicke Anderssona (wokal, gitara), perkusisty deathmetalowego Entombed. Towarzyszący mu Andreas "Dregen" Svensson (gitara) i Robert Eriksson (perkusja) wspierali go w Entombed jako techniczni. Z kolei Kenny Hakansson (bas) to przyjaciel lidera z dzieciństwa. Założony w 1994 r. kwartet (z czasem poszerzony o grającego na klawiszach Andersa Lindströma znanego jako Boba Fett lub po prostu Boba) został zaliczony do czołówki szwedzkiego nurtu odrodzonego garage rocka.



Formacja powróciła do aktywności w 2016 r. po ośmioletniej przerwie. Wiosną tego roku zespół wypuścił nowy album "Eyes of Oblivion".

Przypomnijmy, że w sprzedaży są już 4-dniowe karnety Early Birds (639 zł), 4-dniowe karnety Early Birds VIP (899 zł) oraz dodatkowo nocleg w Mystic Camp (z parkingami dla aut osobowych i kamperów).