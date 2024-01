" Wolves In The Throne Room to już monolit współczesnego black metalu. Ich niepodrabialna mieszanka żarliwości nurtu z ambientem czy elektroniką świetnie uwypukla się na ostatnim albumie, 'Primordial Arcana', a jeszcze lepiej na żywo" - czytamy w zapowiedzi.

Wspomniana płyta "Primordial Arcana" z sierpnia 2021 r. to siódme wydawnictwo w dorobku Amerykanów. Zespół tworzą bracia Aarona (perkusja / gitara / klawisze) i Nathana (wokal / gitara) Weaverowie oraz gitarzysta Kody Keyworth.

Wolves In The Throne Room: Gdzie odbędą się koncerty w Polsce?

Kolejne koncerty w Polsce odbędą się w Warszawie (Proxima, 18 maja) i Krakowie (Kamienna12, 19 maja). Bilety trafią do sprzedaży 12 stycznia o godz. 10.



Podczas nadchodzącej wiosennej trasy Wolves In The Throne Room wesprą zamaskowana blackowa Gaerea oraz death-doomowe Mortiferum.



Wideoklip do otwierającej płytę "Primordial Arcana" kompozycji "Mountain Magick" Wolves In The Throne Room możecie zobaczyć poniżej: