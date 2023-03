Michael Patrick Kelly ma w naszym kraju wielu fanów, dlatego nie dziwią często wizyty w Polsce. Po raz ostatni wokalista i muzyk pamiętany z Kelly Family pojawił się u nas jako jedna z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu w Chorzowie, a jesienią 2022 r. wystąpił na dwóch klubowych koncertach.



- Grałem w Krakowie i Warszawie. Koncerty były wyprzedane, a publiczność po prostu niesamowita. To była naprawdę niezwykła atmosfera, więc próbujemy zorganizować jeszcze kilka koncertów w nadchodzącym roku. Mam nadzieję, że wrócę do was bardzo, bardzo szybko - opowiadał Michael Patrick Kelly w rozmowie z Interią.

W połowie września 45-letni muzyk powróci na dwa plenerowe występy - 15 września zaśpiewa w Opolu (Amfiteatr NCPP), a 16 września zaprezentuje się w Sopocie (Opera Leśna).



Jego ostatnie single, "Beautiful Madness" i "Throwback", podbiły międzynarodowe listy przebojów. Niedługo później zadebiutował jego piąty studyjny album, "BOATS ("Based On A True Story")". Wszystkie 15 piosenek zostało oparte na prawdziwych historiach i życiowych doświadczeniach.

Na przykład: historia więźnia, który w swojej celi staje się malarzem ikon i uczy się jak namalować swoje życie w zupełnie nowym świetle ("Icon"). Piosenka inspirowana jednym z najbardziej uderzających spotkań Michaela Patricka Kelly'ego, który już kilkakrotnie śpiewał dla więźniów.



Clip Michael Patrick Kelly Wonders - ft. Rakim

Niewidomy biegacz i złoty medalista paraolimpijski ciągnący swojego przewodnika do mety, wspomagany jedynie okrzykami publiczności na stadionie ("Running Blind").



Michael Patrick Kelly: Zobacz zdjęcia z koncertu w Warszawie 1 / 26 W ramach promocji swojej ostatniej płyty "B.O.A.T.S." Michael Patrick Kelly wystąpił na dwóch koncertach dla polskich fanów: 2 września 2022 r. w Krakowie (klub Studio) i dzień później w Warszawie (klub Stodoła). Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik

Mały 5-letni Michael Patrick zrywa kwiaty na grób swojej matki z sąsiednich grobów. Kilkadziesiąt lat później przywozi furgonetkę pełną bukietów na groby "obrabowanych" sąsiadów, doprowadzając do łez hiszpańską wioskę ("Mother’s Day").



Clip Michael Patrick Kelly Beautiful Madness

"Blurry Eyes" to natomiast piosenka miłosna dla wszystkich, którzy chcą usłyszeć, że są kochani takimi, jacy są. "Home" jest pewnego rodzaju hymnem, świadectwem nadziei na wieczny dom po zakończeniu życia Ziemi.

Michael Patrick Kelly był już dziecięcą gwiazdą, stał się w końcu obiektem westchnień nastolatek, później mnichem, a następnie mężem i gwiazdą rocka, która powróciła na największe sceny. Jego najnowsza trasa koncertowa potrwa dwa lata.