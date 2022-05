Organizatorzy Metal Hammer Festival przekazali krótkie oświadczenie o odwołaniu imprezy.



"Problemy logistyczne będące wynikiem wojny w Ukrainie spowodowały, że zespół Deftones postanowił odwołać ostatnie koncerty na trasie, w tym występ na Metal Hammer Festival 2022 w Polsce".



Swój komunikat za ich pośrednictwem przekazała także amerykańska grupa Deftones, która miała być główną gwiazdą festiwalu.

"Ze względu na trudności logistyczne nasz przyjazd do Rumunii oraz do Polski okazał się niemożliwy do zrealizowania. Zrobimy jednak wszystko, aby do was wkrótce powrócić!" - przekazali muzycy.

Aby zwrócić bilet na to wydarzenie, należy zgłosić się do punktu, w którym został zakupiony.

13 lipca w Spodku w Katowicach mieli wystąpić także m.in. grupy Ugly Kid Joe, Therapy?, Unto Others oraz brytyjska wokalistka i multiinstrumentalistka A.A. Williams.