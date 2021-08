Tegoroczni zwycięzcy Eurowizji - włoska grupa Maneskin - pod koniec czerwca wystąpili po raz pierwszy w Polsce. Stało się to podczas Polsat SuperHit Festiwal (koncert "Najlepsi z Najlepszych").

Wideo Polsat SuperHit Festiwal 2021: Måneskin - I Wanna Be Your Slave

Widzowie Polsatu i publiczność Opery Leśnej usłyszeli przebój, który dał zespołowi zwycięstwo na Eurowizji, czyli "Zitti e buoni" ( sprawdź! ) oraz utwory "Lividi sui gomiti" i "I Wanna Be Your Slave" (wideo z tego nagrania - zobacz! - ma już ponad 4,9 mln odsłon). Pierwszy i ostatni numer w Polsce zdobyły status platyny.



Reklama

Pod koniec wykonywania tego ostatniego - Damiano David - lider grupy - pocałował swojego kolegę z zespołu, gitarzystę Thomasa Raggiego. Następnie wokalista zdecydował się zaapelować do wszystkich oglądających.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maneskin w "Wydarzeniach": Nie sprawiamy żadnych problemów, jesteśmy grzeczni Polsat News

"Wierzymy, że doczekamy czasów, że każdy będzie mógł to zrobić bez żadnych obaw. Wszyscy powinniśmy być całkowicie wolni i być tymi, kim chcemy być! Dziękujemy, Polsko. Miłość nigdy nie jest czymś złym!" - powiedział ze sceny.

Maneskin na Polsat SuperHit Festiwal 2021 1 / 6 Maneskin na scenie zagrali swój eurowizyjny przebój "Zitti e buoni" oraz utwory "I Wanna Be Your Slave" i "Lividi sui gomiti". Źródło: East News Autor: Piotr Matusewicz udostępnij

Utwór "I Wanna Be Your Slave" doczekał się oficjalnego teledysku, który nakręcił Simone Bozelli. W klipie zespół zdecydował się nosić stroje i akcesoria Gucci z najbardziej ikonicznej kolekcji stworzonej przez dyrektora kreatywnego marki - Alessandro Michele.

Kwartet zaprezentował też wersję "I Wanna Be Your Slave" z legendą sceny niezależnej - Iggym Popem. Nagranie w ciągu tygodnia od premiery zanotowało ponad 1,3 mln odsłon.



Clip Maneskin I Wanna Be Your Slave

"To wielki zaszczyt, że pokochał naszą muzykę i chciał z nami pracować. Wzruszającym było widzieć go śpiewającego 'I Wanna Be Your Slave'. To niesamowite doświadczenie zobaczyć wielkiego artystę, który jest tak otwarty i przyjazny. Wszyscy dorastaliśmy słuchając jego muzyki, praktycznie zainspirował nas do założenia zespołu. Wciąż jest dla nas niewiarygodnym, że mieliśmy okazję go poznać i wspólnie stworzyć muzykę" - komentowali Włosi współpracę z Iggym Popem.

Wideo Måneskin, Iggy Pop - I WANNA BE YOUR SLAVE - with Iggy Pop (Audio)

Zespół wrócił do Polski na swój pierwszy pełnowymiarowy koncert - 19 sierpnia wystąpi w Gdyni w ramach Open'er Park. Bilety na to wydarzenie zostały już wyprzedane.

Na Instagramie możemy zobaczyć, jak grupa wypada na żywo. "Dzikie dzieciaki stają się jeszcze coraz bardziej dzikie" - czytamy.

W setliście ostatnich koncertów poza autorskimi numerami (m.in. "Zitti e buoni", "I Wanna Be Your Slave", "Lividi sui gomiti") znajdują się ich wersje przebojów Billie Eilish ("Bury a Friend"), Franz Ferdinand ("Take Me Out"), The Killers ("Somebody Told Me") i Harry'ego Stylesa ("Kiwi").



Instagram Post

Maneskin - kim są zwycięzcy Eurowizji 2021?

Maneskin tworzą wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio.

Zespół powstał w 2016 r. założony przez czwórkę szkolnych przyjaciół. Nazwę oznaczającą "światło księżyca" w języku duńskim zaproponowała Victoria, która w połowie jest Dunką.



Pierwsze kroki stawiali grając na ulicach, w tym w ścisłym centrum historycznego Rzymu, choćby na Via Del Corso, jednej z najsłynniejszych ulic stolicy Włoch.

Elegancki Maneskin z nagrodą Wilczycy kapitolińskiej 1 / 5 Maneskin tworzą wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio. Szeroka publiczność poznała grupę za sprawą występu podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2021 - włoski kwartet zwyciężył z utworem "Zitti e buoni". Źródło: Getty Images Autor: Franco Origlia udostępnij

Już rok później zespół pojawił się w 11. edycji telewizyjnego programu "X Factor", w którym zajął drugie miejsce. Debiutancka EP-ka "Chosen" przyniosła m.in. tytułowy singel plus zestaw coverów, wykonywanych w telewizji. Materiał w ojczyźnie pokrył się platyną.

W 2018 roku zespół wydał swój pierwszy album studyjny "Il ballo della vita". We Włoszech kwartet szybko uzyskał status lokalnej gwiazdy, podbijając listy przebojów (potrójna platyna). Do promocji materiału grupa nakręciła też dokumentalny film "This is Maneskin" (2018).

W marcu tego roku Maneskin wygrał festiwal w San Remo z piosenką "Zitti e buoni" ( sprawdź! ) i w nagrodę został wybrany przedstawicielem Włoch na Eurowizję 2021. Zespół w marcu wypuścił też nowy album "Teatro d'ira: Vol. 1".

- Rock and roll to szczerość, autentyczność. Chodzi o ciągłą walkę o to, w co wierzysz. Myślę, że pod tym względem jesteśmy prawdziwymi rockandollowcami. Tak jak mówiła Victoria, we Włoszech - a może i nawet na całym świecie - rock nie jest już mainstreamowym gatunkiem muzycznym. Więc walczyliśmy do końca, żeby rock znowu stał się ważny, bo rock and roll to my, to wartości, które nas zbudowały. Świetnie się bawimy, grając tego typu numery. Rock and roll pozwala nam dzielić się ze światem tym przesłaniem: że wszystko jest możliwe, jeśli bardzo się w to wierzy i nigdy nie poddaje - mówił Damiano podczas wywiadu dla Interii.