Luzik Fest już niedługo! Kto zagra na Gorczańskim Festiwalu Muzyki Niezależnej?

Na miejscu pojawią się stoiska z płytami, ciuchami i gadżetami, a to wszystko w otoczeniu gorczańskich lasów, Jeziora Czorsztyńskiego i w sąsiedztwie niedawno wybudowanego skate parku. Przeczytajcie, co o tej nowej, kulturalnej inicjatywie mówi pomysłodawca i organizator wydarzenia, Franek Podlipni.

Skąd pomysł na organizację takiego festiwalu właśnie w tym regionie?

Franek Podlipni: Pomysł na organizację festiwalu pojawił się dość spontanicznie, ale nie ma co ukrywać, że ta idea ma swoje korzenie w organizowanym kilka lat wcześniej MEBP Feście (Maniowy Ekipa Biba Party FEST - przyp. red.), który odbywał się cyklicznie nad Jeziorem Czorsztyńskim. W naszej okolicy odbywa się sporo małych koncertów klubowych, w których biorą udział lokalne zespoły niezależne, a jest ich całkiem sporo. Wpadłem na pomysł, żeby zebrać je wszystkie do kupy - choć i tak wszystkie się nie zmieściły - i zorganizować nam wspólne święto. Jednak, aby nasza impreza była ciekawsza i nie tak hermetyczna, postanowiliśmy zaprosić też kilka zespołów z innych części kraju. Będzie to promocja dla naszej lokalnej, niebywale zdolnej sceny, ale także dla Gorców i gminy Czorsztyn.

Czego mogą spodziewać się uczestnicy? Jaki program dla nich przygotowaliście?

Podczas dwóch dni imprezy zobaczymy łącznie 14 zespołów z dość szerokiego spektrum muzycznego. Od hip hopu, przez reggae, ska, rock aż do punk rocka i hardcore punka. Ponieważ nie samą muzyka żyje człowiek, a miejsce imprezy zlokalizowane jest w sąsiedztwie niedawno wybudowanego skate parku, przed koncertami odbędą się zawody deskorolkowe z nagrodami. Na terenie imprezy znajdziemy także liczne stoiska z muzycznym merchandisingiem, stoiska gastronomiczne, w tym coś dla wegańskiej części publiczności.

Nasz festiwal to przede wszystkim dużo dobrej zabawy w pięknych okolicznościach gorczańskiej przyrody i niepodrabialna atmosfera. Dla uczestników z dalszych części kraju przygotowaliśmy niewielkie pole namiotowe z sanitariatem i możliwością podłączenia się do prądu. Dla tych nielubiących zbyt długich spacerów, na czas trwania imprezy uruchomimy usługę “Luzik Taxi" czyli możliwość dojazdu do wybranych miejsc turystycznych.

Dlaczego miłośnicy sceny niezależnej w dniach 18-19 sierpnia po prostu MUSZĄ tu zawitać?

Na naszym festiwalu spotyka się kilka gatunków muzycznych, co nadaje imprezie różnorodności oraz eliminuje monotonię. Mamy tutaj nowotarskiego rapera Sępa, który pięknie łączy dźwięki muzyki wielkich miast z góralskim folklorem, by po chwili na tej samej scenie usłyszeć zespół Blade Loki, który od 31 lat szturmuje ska punkowe gusta. Przenosimy się także na słoneczną Jamajkę za sprawą gliwickiego składu PozytON Sound, który od kilku dobrych lat łączy w swoich dźwiękach wszystko, co jamajskie, by chwili posłuchać zespołu The Dickens, który wykonuje mieszankę folku rodem z irlandzkich pubów połączoną z punk rockiem. Wystąpi w sumie 8 zespołów wywodzących się z regionu Podhala oraz 6 z dalszych części kraju. Rock, reggae, rap, punk rock, hardcore punk, folk - wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy!