W 2025 r. Arena świętować będzie 30-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu "Songs From The Lion's Cage" . Z tej okazji zespół wyruszy w wyjątkową trasę, a w drugiej połowie maja zagra w sumie trzy koncerty w Polsce.

20.05 - Piekary Śląskie (OK Andaluzja) 21.05 - Warszawa (Terminal Kultury) 22.05 - Poznań (2Progi).

"Songs From The Lion's Cage" to jedyna płyta Areny nagrana z wokalistą Johnem Carsonem i basistą Cliffem Orsim, którzy odeszli w 1996 r.