Kraftwerk zainspirowali Aphex Twina, Davida Bowie, Depeche Mode, Daft Punk, New Order i tysiące innych artystów. Wciąż pozostają niezwykle aktualni. Ostatni album Kraftwerk - "3-D The Catalogue" - został uhonorowany statuetką Grammy. Dzięki połączeniu muzyki, performance'u i technologii występy Kraftwerk na żywo to multimedialne dzieło sztuki.

Niemiecki zespół ogłosił kolejną trasę koncertową, a ze swoim widowiskiem 3D 6 sierpnia zaprezentuje się w Dolinie Charlotty.

Multimedialny projekt Kraftwerk został założony w 1970 roku przez Ralfa Hüttera i Floriana Schneidera. To właśnie oni otworzyli elektroniczne Kling Klang Studio w Düsseldorfie w Niemczech, gdzie ułożyli i nagrali wszystkie albumy Kraftwerk.

W połowie lat 70. Kraftwerk zdobył międzynarodowe uznanie dla swoich rewolucyjnych, elektronicznych pejzaży dźwiękowych. Stali się rozpoznawalni dzięki swoim muzycznych eksperymentom z robotyką i innymi technicznymi innowacjami. Ze swoją wizją przyszłości Kraftwerk stworzył ścieżkę dźwiękową dla cyfrowej ery XXI wieku.

Ich kompozycje, w których użyte zostały innowacyjne techniki, syntetyczne głosy i skomputeryzowane rytmy, miały ogromny, międzynarodowy wpływ na niemalże wszystkie gatunki muzyczne: od electro po hip hop, przez techno do synthpopu.

W swoich występach na żywo, Kraftwerk - w składzie: Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert, Falk Grieffenhagen - pokazują wiarę w zasługi zarówno ludzi, jak i maszyn.

Począwszy od retrospektywy ich Katalogu w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 2012 roku, w ostatnich latach Kraftwerk zatoczył pełny krąg do swoich początków na scenie artystycznej Düsseldorfu późnych lat sześćdziesiątych. Po serii koncertów 3D w MoMA nastąpiły dalsze prezentacje w Tate Modern Turbine Hall (Londyn), Akasaka Blitz (Tokio) Opera House (Sydney), Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), Fondation Louis Vuitton (Paryż), Neue Galeria Narodowa (Berlin) i Muzeum Guggenheima (Bilbao).

W 2014 roku Ralf Hütter i jego były partner zostali uhonorowani nagrodą Grammy Lifetime Achievement Award. A w październiku 2021 Kraftwerk został wprowadzony do Rock & Roll Hall Of Fame.

Florian Schneider zmarł w maju 2020 r.

Kraftwerk w Polsce - ceny biletów:

I sektor 250 zł

II sektor 200 zł

III sektor 150 zł

Rozpoczęcie koncertu o godzinie 23:00.

