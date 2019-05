Katarzyna Nosowska rusza w specjalną trasę "Zmalowane wrota"

Po sukcesie książki "A ja żem jej powiedziała" oraz płyty "Basta" Katarzyna Nosowska zdecydowała się na kolejne przedsięwzięcie. Już jesienią wokalistka rusza ze specjalną serią spektakli. Trasa nosi nazwę "Zamalowane wrota".

Katarzyna Nosowska jesienią zaprezentuje się w nowej roli /Podlewski / AKPA

"To nie będzie typowy one man show, to nie będzie monodram, to nie będzie koncert, to nie będzie kabaret, to nie będzie stand-up... To będzie 'sit down' - pierwsze takie wydarzenie w Polsce" - zapowiadają organizatorzy.



Wideo Katarzyna Nosowska o Fryderykach i swoim ślubie w Las Vegas: Było nieśmiesznie (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

"Spotkanie z kobietą, która po raz kolejny przełamuje wrodzoną nieśmiałość i wychodzi ze swojej strefy komfortu, żeby opowiedzieć o tym, co ją dotyka, co na nią wpływa, o relacjach międzyludzkich i o tym, co tu i teraz. Będzie zabawnie, będzie emocjonalnie, będzie wzruszająco i na pewno będzie mądrze" - czytamy w materiałach prasowych.

Seria spektakli zawita do kilkunastu polskich miast jesienią tego roku. Katarzynie Nosowskiej na scenie będzie towarzyszyła szczególna oprawa zarówno dźwiękowa, jak i wizualna.



Clip Katarzyna Nosowska Ja pas!

Daty trasy "Zamalowane wrota" prezentują się następująco:

26.10 - Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka

29.10 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

05.11 - Łódź, Teatr Wielki

06.11 - Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

12.11 - Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

24.11 - Poznań, Sala Ziemi Poznań Congress Center

25.11 - Szczecin, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

28.11 - Kraków, ICE Kraków

29.11 - Katowice, MCK

02.12 - Toruń, CKK Jordanki

03.12 - Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka.

Nosowska na tłusto - Warszawa, 3 listopada 2018 r. 1 18 Zobacz zdjęcia z koncertu Katarzyny Nosowskiej w Klubie Stodoła w Warszawie. To część trasy "Na tłusto" promującej płytę "Basta" Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 18