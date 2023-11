Joker Out pochodzą ze Słowenii i są jej tegorocznym reprezentantem podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Wystąpili w Liverpoolu, śpiewając w ojczystym języku energetyczny kawałek "Carpe Diem", który cieszy się dużą popularnością i podbija listy przebojów.

Zespół powstał w 2016 roku, a w 2021 roku wydał swój debiutancki album "Umazane Misli". Płyta zyskała uznanie i popularność wśród odbiorców ustanawiając rekordy streamingu w kraju oraz przynosząc grupie nagrody Artist of the Year w 2021 i 2022 roku, a także Song of the Year Award w 2021. Joker Out zostali najlepiej sprzedającymi się artystami w Słowenii w 2022 roku. Kolejny album "Demoni" (2022) również okazał się komercyjnym sukcesem. Warty uwagi jest także utwór "New Wave", który powstał we współpracy z kultowym Elvisem Costello.

Reklama

Grupa w składzie: Bojan (wokal), Kris (gitara), Jan (gitara), Nace (bas) i Jure (perkusja) jest jednym z najpopularniejszych zespołów w Słowenii i krajach bałkańskich. Dzięki energii i charyzmie grupy ich koncerty przyciągają liczną publiczność.

Wideo Joker Out - Carpe Diem (LIVE) | Slovenia 🇸🇮 | Grand Final | Eurovision 2023

Joker Out przyjedzie do Polski już 14 listopada i rozpocznie pierwszą polską trasę dwoma wyprzedanymi koncertami w warszawskim klubie Progresja. Zespół wystąpi kolejno 19 listopada we wrocławskim Centrum Koncertowym A2 oraz 20 listopada w Klubie Muzycznym B17 w Poznaniu.