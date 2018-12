John Fogerty na Festiwalu Legend Rocka. Pierwszy koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Założyciel grupy Creedence Clearwater Revival John Fogerty po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Wokalista, kompozytor i autor tekstów zaprezentuje się 29 czerwca 2019 r. na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty.

John Fogerty po raz pierwszy wystąpi w Polsce

13. edycja Festiwalu Legend Rocka odbędzie się w Dolinie Charlotty w Strzelinku (pomiędzy Słupskiem a Ustką).

Wcześniej ogłoszono koncerty Amerykanów z Foreigner (17 lipca 2019 r.) i brytyjskiego zespołu Status Quo (27 lipca).

John Fogerty z grupą Creedence Clearwater Revival tworzył utwory w oparciu o klasyczne rockowe instrumenty, wolne od wpływów rocka progresywnego, dzięki czemu zespół był porównywany z The Beatles i The Rolling Stones. CCR dwukrotnie otrzymał nagrodę NME (New Musical Express Award - nagroda dla najlepszego zespołu świata) w 1970 i 1971 roku. Następnie w 1998 i 2014 uhonorowano zespół nagrodą Grammy Hall of Fame.



Wideo Creedence Clearwater Revival: Have You Ever Seen The Rain?

Po ogłoszeniu zakończenia kariery zespołu Creedence Clearwater Revival w 1972 roku, Fogerty rozpoczął solową karierę. Do jego największych przebojów należą m.in. "Rockin' All Over The World", "Centerfield", "The Old Man Down The Road", "Rock And Roll Girls" i "Have You Ever Seen the Rain".

Clip John Fogerty The Old Man Down The Road

W 2013 roku, Fogerty, na swoje 68. urodziny, wydał swój ostatni studyjny album "Wrote a Song for Everyone".

Koncert w Dolinie Charlotty jest częścią wielkiej trasy koncertowej, którą Fogerty nazwał "My 50 year trip", czyli "Moja pięćdziesięcioletnia podróż".

Gwiazdami tegorocznej edycji Festiwalu Legend Rocka byli Billy Idol, Bryan Ferry, Alan Parsons Live Project i The Waterboys.W poprzednich latach w Dolinie Charlotty występowali m.in. Robert Plant, Santana, ZZ Top, Bob Dylan, Patti Smith, Korn, Ian Anderson (Jethro Tull), Deep Purple, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Alice Cooper, John Mayall, Paul Rodgers, Marillion, ARW, Uriah Heep, Thin Lizzy, Robbie Krieger i Ray Manzarek (The Doors), Saxon, UFO, Fish, Colosseum, Alvin Lee (eks-Ten Years After), Jack Bruce (Cream), Suzi Quatro, Arthur Brown, Eric Burdon, Procol Harum, Wishbone Ash, The Yardbirds, Slade, T.Rex, Budgie, Sweet, Nazareth, Ten Years After i Bonnie Tyler.