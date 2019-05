Jarosław Kukulski: 75. rocznica urodzin. Natalia Kukulska i koncert "Życia mała garść" dla rodziców

W niedzielę (26 maja) 75 lat skończyłby Jarosław Kukulski. Tego dnia w hali Torwar w Warszawie odbędzie się specjalny koncert "Życia mała garść" poświęcony pamięci kompozytora i jego pierwszej żony, wokalistki Anny Jantar.

Natalia Kukulska i Jarosław Kukulski w 2005 r.

Koncert o tytule "Życia mała garść" miał już swoją premierę w 2012 roku podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Pretekstem do ponownego zaprezentowania tego koncertu w jest 75. rocznica urodzin Jarosława Kukulskiego oraz przypadająca w 2020 r. 70. rocznica urodzin i 40. rocznica tragicznej śmierci Anny Jantar.

Jarosław Kukulski w latach 60. był liderem grupy Waganci, której solistką w 1960 roku została jego późniejsza żona Anna Jantar.

W latach 70. był autorem największych sukcesów Anny Jantar, to dla niej napisał takie przeboje jak "Najtrudniejszy pierwszy krok", "Tyle słońca w całym mieście", "Moje jedyne marzenie".

Po śmierci piosenkarki w katastrofie lotniczej Iła-62 "Mikołaj Kopernik" na Okęciu komponował dla córki Natalii Kukulskiej i wielu innych znanych polskich artystów: Ireny Jarockiej, Eleni, Krzysztofa Krawczyka, Haliny Frąckowiak, Felicjana Andrzejczaka, Bogdany Zagórskiej, Jadwigi Strzeleckiej i dla drugiej (byłej już; rozwiedli się w 2003 r.) żony Moniki Borys (z tego związku urodził się syn Piotr Kukulski nazywany Pikejem). To dla niej napisał m.in. przebój "Co ty królu złoty".

Jarosław Kukulski poważnie chorował na serce - zmarł 13 września 2010 r. w wieku 66 lat. Cztery miesiące wcześniej kompozytor przeszedł poważną operację w klinice chirurgii naczyniowej w niemieckiej Norymberdze, ponieważ w Polsce nikt nie chciał podjąć się tak skomplikowanego zabiegu. Operacja się udała, artyście wszczepiono specjalne urządzenie, którego zadaniem było udrożnianie tętnicy.

Zapytany czego najbardziej żałuje w życiu, odpowiedział: "Tego, że Ania nie żyje, że nie może zobaczyć, jaką ma piękną i utalentowaną córkę i fantastyczne wnuki, które są moją wielką radością".

Do trumny Jarosława Kukulskiego zostały włożone trzy rzeczy symbolizujące to, co było najważniejsze w życiu kompozytora - różaniec od papieża Jana Pawła II, papier nutowy i ołówek, a na sercu położono mu zdjęcie żony Anny Jantar (muzyka pochowano obok niej).

"Dla mnie to wielki kawałek wyrwanego serca, przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil, byłeś naszą opoką, dla nas chciałeś żyć" - mówiła na pogrzebie Natalia Kukulska.

Jarosław Kukulski nie żyje

Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego w latach 70. śpiewała cała Polska. Na koncercie "Życia mała garść" przypomną je gwiazdy polskiej sceny: Kayah, Katarzyna Groniec, Daria Zawiałow, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach, Marek Piekarczyk i Igor Herbut, którym towarzyszyć będzie Polska Orkiestra Muzyki Filmowej oraz Orkiestra Adama Sztaby pod jego batutą.

Opiekę artystyczną nad koncertem sprawuje córka muzycznej pary - Natalia Kukulska.



"Myślę, że koncert 'Życia mała garść' poświęcony moim rodzicom, nie tylko dla mnie, będzie pretekstem do wspomnień. Ten koncert to chwila refleksji nad ulotnością życia, chwile radości i wspomnienia wywołujące uśmiech i wzruszenie. To historia osób, które połączyła niewątpliwie miłość do muzyki, opowiedziana dźwiękami i słowami ich przyjaciół. To nowe, poruszające interpretacje wspaniałych wykonawców, które po raz kolejny udowadniają ponadczasowość tego co po sobie zostawili moi rodzice. Zapraszam na muzyczne spotkanie, które obiecuję, że Was poruszy" - mówi wokalistka.

Narrację koncertu stanowią wspomnienia przyjaciół rodziców Natalii, z którymi artystka przeprowadziła osobiste rozmowy. Na ekranie pojawią się m.in. Maria Szabłowska, Wojciech Mann, Zbigniew Hołdys czy Janusz Weiss, którzy podzielą się anegdotami i zapowiedzą kolejne utwory.

Natalia Kukulska i Anna Jantar w 1978 r.

Podczas wydarzenia usłyszymy takie piosenki jak m.in. "Tyle słońca w całym mieście", "Radość najpiękniejszych lat", "Tylko mnie poproś do tańca", "Nic nie może wiecznie trwać", "Im więcej ciebie tym mniej" czy "Wielka dama".

Natalia Kukulska: 40 lat minęło... Rok 2016 to dla Natalii Kukulskiej dwa jubileusze. Wokalistka nie tylko kończy 40 lat, ale także świętuje 30. rocznicę premiery jej pierwszej płyty "Natalia", z której pochodzą takie dziecięce przeboje jak "Puszek okruszek" czy "Co powie tata"