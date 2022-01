Harry Styles ogłosił zmienione daty swojej trasy koncertowej. Styles rozpocznie wielkie tournee, która zawita do 32 miast, w ramach której pojawiły się trzy zupełnie nowe czerwcowe daty na stadionach w Wielkiej Brytanii, a także kolejne cztery koncerty w Europie. Trasa będzie kontynuowana w lipcu w Europie zgodnie z terminami przełożonych koncertów, po czym zakończy się w Ameryce Południowej. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność na przełożone daty koncertów.

Koncert w krakowskiej Tauron Arenie odbędzie się 18 lipca 2022 roku.

Goście specjalni "Love On Tour 2022" to: Mitski podczas trasy w Wielkiej Brytanii, Arlo Parks w Dublinie, Wolf Alice na wybranych europejskich koncertach, w tym również w Polsce i Koffee na wszystkich koncertach w Ameryce Południowej.

Kim jest Harry Styles?

Harry Styles stał się jednym z największych i najbardziej wpływowych artystów muzycznych. Jego debiutancki album solowy, zatytułowany "Harry Styles", stała się jedną z dziesięciu najlepiej sprzedających się płyt roku na świecie. Jego drugi album, "Fine Line", znalazł się na szczycie listy Billboard 200 tuż po wydaniu, czyniąc go drugim numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. Podczas kariery solowej zdobył prestiżowe wyróżnienia, w tym dwie nagrody BRIT, nagrodę Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award i wiele innych na całym świecie, a także był pierwszym mężczyzną na okładce magazynu "Vogue".

Harry jest również znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Jego koncerty "Love On Tour" zostały przełożone z powodu pandemii i ostatecznie rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Pod koniec zeszłego roku Harry zagrał ponad 40 koncertów w całych Stanach Zjednoczonych, zdobywając uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Jego występy są pełne znanych na całym świecie hitów artysty, takich jak "Sign of the Times" ( posłuchaj! ), "Lights Up", "Adore You", "Watermelon Sugar" czy "Kiwi" ( sprawdź! ).

Trasa będzie przebiegać zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i publicznymi obostrzeniami sanitarnymi, rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, a także wytycznymi dla miejsca koncertu w czasie każdego pokazu.