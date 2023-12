Działający od 2017 r. Vended tworzą Griffin Taylor (wokal, gitara), Simon Crahan (perkusja), Jeffrey Root (gitara), Jeremiah Pugh (bas) i Cole Espeland (gitara). Pierwsza dwójka znana jest też z tego, że ich ojcowie, odpowiednio wokalista Corey Taylor i perkusjonista Shawn "Clown" Crahan, są muzykami formacji Slipknot.

"Co jest jednak najważniejsze to szał i gniew, jakimi wypełniają tę muzykę. Bo nawet jeśli melodia nie pełni tu roli zapychacza, gdyż jest jej dużo, to na pierwszym planie rządzi gęsto skondensowany jad. Ta zdrowa agresja i chęć spuszczenia lańska słuchaczowi idealnie spaja się z muzyczną podstawą Vended, a więc szybkim i nastawionym na ciężar metalcorem" - czytamy w informacji.

Vended na koncercie w Polsce. Gdzie wystąpi?

Ekipa z Des Moines w stanie Iowa powraca do Polski na koncert w Klubie Proxima w Warszawie. 7 maja 2024 r. promować będzie EP-kę "What Is It // Kill It". Przypomnijmy, że zespół w tym roku był jedną z gwiazd Mystic Festival w Gdańsku.



U boku Vended pojawią się Australijczycy z The Gloom In The Corner (metalcore) i Brytyjczycy z Profiler (nu-metal).



Bilety będą dostępne od 20 grudnia (godz. 10) w cenie: 109/119 zł (przedsprzedaż), 130 zł (w dniu koncertu).

