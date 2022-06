1 / 14

Pomysłodawcą Glastonbury był angielski mleczarz Michael Eavis, który w 1969 wraz z drugą żoną Jean gościł na festiwalu Bath Blues. Koncert Led Zeppelin na otwartej przestrzeni zainspirował go do zorganizowania własnego niekomercyjnego festiwalu na farmie w Pilton w Somerset (mała wioska położona ok. 10 km od Glastonbury w południowo-zachodniej Anglii). Pierwsza edycja (19 lipca 1970 r.) odbyła się pod szyldem Pilton Pop, Blues & Folk Festival. Na imprezie pojawiło się ok. 1500 osób, a bilety kosztowały jednego funta. Głównymi gwiazdami mieli być The Kinks i Wayne Fontana, których jednak w składzie zastąpił zespół T.Rex dowodzony przez Marca Bolana. Rok później festiwal przyjął już nazwę Glastonbury. Od początku duży wpływ na imprezę miały ideały hipisowskie.