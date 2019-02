Filharmonia Futura i "Electropop Orchestra": Przeboje lat 80. na nowo [Depeche Mode, A-ha i inni]

16 lutego w Klubie Studio w Krakowie odbędzie się koncert "Electropop Orchestra". Za projekt odpowiada Filharmonia Futura dowodzona przez Mikołaja Blajdę.

W projekcie "Electropop Orchestra" zaśpiewa m.in. Michał Gasz /Artur Barbarowski / East News

Na początku 2016 roku stałą działalność zainaugurowała Filharmonia Futura, pierwsza w Polsce niezależna filharmonia. Jednym z jej przedstawień jest "Symphonica", multimedialne widowisko z utworami m.in. Metalliki, Nirvany, Nightwish, Deep Purple, AC/DC czy Guns N'Roses, w wyjątkowych, orkiestrowych aranżacjach.

Pod szyldem "Electropop Orchestra" twórcy postanowili zmierzyć się z popowym repertuarem lat 80. (m.in. Depeche Mode, A-ha, Pet Shop Boys, Alphaville, Jean Michel Jarre, Vangelis).



Skąd pomysł na taki repertuar? Czy uważasz, że jest zapotrzebowanie na tego typu widowisko?

Mikołaj Blajda, pomysłodawca projektu i szef artystyczny Filharmonii Futura: - Z pewnością. Sam należę do fanów tej muzyki. Mam do niej ogromny sentyment i z tego co wiem, fanklubów samych "Depeszów" jest w Polsce przynajmniej kilka.



Filharmonia Futura znana jest z tego, że wykonuje muzykę znanych zespołów w dużych, orkiestrowych aranżacjach, czy tym razem będzie podobnie?

- Owszem. Choć stawiamy w dużej części na syntezatory i oryginalne instrumenty z epoki. Bardzo zależy mi, aby uzyskać to charakterystyczne brzmienie lat 80. Z drugiej strony będzie oczywiście orkiestra smyczkowa. Jak zawsze w naszych projektach aranżacje muzyczne są przygotowane tak, aby pogodzić oba światy w tym przypadku elektroniczny i klasyczny.



Korzystacie dużo z technologii. Wasze koncerty to w zasadzie multimedialne widowiska z użyciem wizualizacji oraz bardzo bogatych i dopracowanych świateł.

- To jest naszym znakiem rozpoznawczym. Zawsze dbamy o oprawę naszych koncertów. Tym razem zastosujemy specjalne ledowe ekrany, na których prezentowane będą zsynchronizowane ze światłem wizualizacje. Będą też lasery użyte dość nietypowo... nie chcę wszystkiego zdradzać.



Rozumiem. Powiedz coś więcej o muzyce i wykonawcach.

- Jak zawsze zapraszamy do udziału młodych, utalentowanych ludzi, najczęściej uczestników talent show. Tak było z Mateuszem Ziółko czy Damianem Ukeje w "Symphonice". W "Electropop" zaśpiewa rewelacyjna Karolina Leszko (Kraków!) - finalistka "The Voice of Poland", Michał Kaczmarek - niesamowita skala głosu, wykona m.in. utwory A-ha, Michał Gasz - zwycięzca "Szansy na sukces" oraz na skrzypcach solo - genialny Kamil Skicki (zagra m.in. Depeszów). Prócz tego będzie taniec - fantastyczna Alesya Surova (znana m.in. z "Tańca z gwiazdami") i oczywiście orkiestra Filharmonii Futura.