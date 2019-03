​Festiwal Legend Rocka: The Australian Pink Floyd Show kolejną gwiazdą

3 sierpnia podczas Festiwalu Legend Rocka zagra The Australian Pink Floyd Show, najbardziej znany tribute band wykonujący muzykę Pink Floyd.

The Australian Pink Floyd Show powraca do Polski /Katja Ogrin/Redferns /Getty Images

13. edycja Festiwalu Legend Rocka odbędzie się w Dolinie Charlotty w Strzelinku (pomiędzy Słupskiem a Ustką).



Reklama

Dotychczas ogłoszono koncerty Johna Fogerty'ego z grupy Creedence Clearwater Revival (29 czerwca), Amerykanów z Foreigner (17 lipca), dowodzonej przez Jaredo Leto formacji Thirty Seconds To Mars (25 lipca), brytyjskiego zespołu Status Quo (27 lipca) i grupy Los Lobos (1 sierpnia).

Teraz do składu dołącza The Australian Pink Floyd Show - najbardziej znany tribute band wykonujący na żywo muzykę legendarnego zespołu Pink Floyd. Swój pierwszy koncert w australijskim mieście Adelaide dali w 1988 roku, a od tamtej pory wystąpili w ponad 35 krajach na całym świecie. Na swoim koncie mają m.in. występ na urodzinach jednego z liderów i kompozytorów Pink Floyd - Davida Gilmoura, w trakcie którego na scenie towarzyszył im zmarły w 2008 roku klawiszowiec Rick Wright.

Przez lata zespół współpracował z muzykami wspierającymi na scenie oryginalny Pink Floyd (Guy Pratt, Durga McBroom i Lorelei McBroom), a także z dźwiękowcem Colinem Norfieldem zaangażowanym w trasę Floydów "The Division Bell" oraz przy solowych trasach Davida Gilmoura.

Po obchodach trzydziestolecia swojego istnienia, The Autralian Pink Floyd Show powracają w 2019 roku z nową trasą koncertową "All That Your Love", w trakcie której wykonują wszystkie największe przeboje Pink Floyd dając przekrojowe spojrzenie na całą historię twórczości tego legendarnego zespołu.

Wideo Another Brick In The Wall (Pt II) - Live in Germany 2016