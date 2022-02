Trasa "Punky Reggae Live", której grupa Farben Lehre jest gospodarzem, rozpoczęła się w połowie stycznia w Wałbrzychu. Za nami styczniowe koncerty w Obornikach Śląskich, Bytomiu i Oświęcimiu. Lider płockiej formacji zdążył wyskoczyć na wakacyjny wypad do Gwatemali, a 18 lutego miał powrócić na scenę w Warszawie. Okazało się to niemożliwe.



"Jak pech to pech. Ta noc była pełna wrażeń (niestety negatywnych). W związku z tym Farben Lehre zagra koncerty w ramach PUNKY REGGAE live w Warszawie i w Bydgoszczy w okrojonym składzie (rolę wokalisty tymczasowo przejmuje Konrad Wojda + zaproszeni goście). Ja zaś w szpitalu, kilka ulic dalej, przygotowywany jestem do operacji złamanej nogi. Trzymajcie kciuki, dobrej zabawy na koncercie i do zobaczenia niebawem" - napisał w mediach społecznościowych Wojciech Wojda.

Podczas tegorocznej odsłony na trasie Farben Lehre towarzyszą Gutek i Kobranocka oraz lokalne supporty. W Warszawie dodatkowo zagra Raggabarabanda, a w Bydgoszczy pojawi się Konkubent.



Przypomnijmy, że weterani punk rocka z Płocka w 2021 r. świętowali swoje 35-lecie. Z tej okazji pojawiły się płyta CD "Pieśni XX wieku" (wersja deluxe wzbogacona o DVD "Akustycznie"), winyl i DVD "Farben Lehre Akustycznie" oraz winyl-split Farben Lehre & Sexbomba (po jednym premierowym autorskim utworze obu zespołów oraz Farben Lehre gra numer Sexbomby i odwrotnie).

Clip Farben Lehre Bella Ciao

Album "Pieśni XX wieku" zawiera 15 utworów pochodzących z pierwszych czterech płyt grupy plus dwa covery ("Somebody Put Something in the Drink" The Ramones oraz "Bella Ciao" spopularyzowane przez serial "Dom z papieru").

"Współczesne aranżacje oraz wykonanie utworów w całkowicie odmiennym składzie owocuje świeżym życiem i oddechem dla tych mocno już 'oldschoolowych' dźwięków. Cały materiał przygotowaliśmy oraz nagraliśmy w płockim FL STUDIO Konrada Wojdy i musimy jednoznacznie przyznać, że efekt finalny jest dla nas - jako twórców - w 100% satysfakcjonujący" - mówią muzycy.



Obecnie zespół tworzą Wojciech Wojda (wokal, teksty), jego brat Konrad Wojda (gitary), Filip Grodzicki (bas) i perkusista Gerarda Klawe (wcześniej m.in. Closterkeller, Rezerwat, Hedone, Moskwa).