"Jestem ogromnie smutna, że nie będę mogła się z wami zobaczyć na koncertach w tym roku, ale wiem, że to jest słuszna decyzja. Proszę, proszę - bądźcie zdrowi i bezpieczni. Zobaczę się z wami na scenie tak szybko, jak to będzie możliwe, ale teraz najważniejsze jest stosowanie się do zasad kwarantanny, dla dobra nas wszystkich" - pisała na Facebooku.

Wokalistka, gdy sytuacja na świecie nieco się uspokoiła, a festiwale ponownie ruszyły, nie zdecydowała się wznowić trasy. Po drodze wydała natomiast kolejne trzy albumy - "Folklore" (2020), "Evermore" (2020) oraz "Midnights" (2022), a także przygotowała reedycję swoich poprzednich płyt - "Fearless" i "Red".

Swift postanowiła ruszyć z nowym, spektakularnym, trwającym ponad 3 godziny (Swift podczas koncertu wykonuje ponad 40 piosenek) widowiskiem koncertowym "The Eras Tour" w 2023 roku. Jej nowa trasa liczy ponad 100 koncertów. Wystartowała w Stanach Zjednoczonych w marcu tego roku, a jej zakończenie planowane jest dwoma koncertami na stadionie Wembley w Londynie - 17 sierpnia 2024 roku.