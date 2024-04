Ephemera nie jest już tylko dziwną młodszą siostrą Unsoundu - w tym roku powróci do Warszawy w pełni swojej obłąkańczej chwały. Piąta edycja multidyscyplinarnego festiwalu odbędzie się w dniach 5-9 czerwca. Przed nami wydarzenie inspirowane słowiańskimi obrzędami związanymi z letnim przesileniem, gdy światło przezwycięża mrok. Czeka nas mnóstwo muzyki, tańca, performansów, jedzenia, zapachu i prawdziwej magii. Będzie nawet zabawa ogniem.



Ephemera nie skupia się na headlinerach i przyciąganiu tłumów, ale na prezentowaniu najciekawszych zjawisk we współczesnej sztuce oraz budowaniu relacji pomiędzy lokalnymi, słowiańskimi scenami i ich odpowiednikami z całego świata. Przed nami pierwsze z dwóch ogłoszeń, w ramach którego organizatorzy ujawnili większą część programu muzycznego. Druga porcja ephemerowych informacji będzie dotyczyć sztuki wizualnej, tańca, performansów oraz programu edukacyjnego. Ogłoszone zostanie również dodatkowe wydarzenie muzyczne, które odbędzie się 8 czerwca.



Reklama

Ephemera w Warszawie - kto zagra?

Festiwal zacznie się nieco wcześniej, niż rok temu, bo już we środę. 5 czerwca uczestnicy są zaproszeni do urokliwego Pałacu Królikarnia na "Zmierzch". Podczas wydarzenia wystąpią duńska artystka Astrid Sonne, Adela Mede ze Słowacji oraz Słoweniec Iztok Koren (członek zespołu Širom). "Przy świetle księżyca weźmiemy udział w wegańskiej uczcie, przygotowanej przez zaprzyjaźnione wróżki" - czytamy w zapowiedzi. Następnie odsłonięcie ephemerowego totemu - nawiązującego do pogańskich tradycji bałwano-chochoła, którego autorką jest Dominika Olszowy.

W czwartek na dziedzińcu Komuny Warszawa pojawią się nowojorski raper billy woods i warszawska GERDA, którą współtworzą poeta, artysta wizualny Wojciech Bąkowski oraz grający na perkusji i elektronice - Jan Piasecki aka JANP. Wieczór otworzy "Zmora", performans Julii Plawgo opisywany jako "kompozytorska wizja jak z koszmaru, wywołująca estetyczną bojaźń i muzyczne drżenie".



Ephemera przemieszcza się po różnych częściach Warszawy w poszukiwaniu nowych eventowych przestrzeni. W piątek, 7 czerwca, festiwal przejmie niedostępną do tej pory część dawnej drukarni przy Mińskiej 65. Przed nami występy zacierające granice między muzyką, sztukami wizualnymi a performansem, w tym: Amnesia Scanner, Chuquimamani-Condori oraz Violent Magic Orchestra z Japonii. Polski raper 2K88 (występujący również jako 1988) zaprezentuje nowy audiowizualny materiał. Będzie to zapowiedź albumu "SHAME", który ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Unsound. W line-up'ie również eteryczne krajobrazy Zaumne oraz interwencja Pawła Kulczyńskiego.

Spotify

Następnie, w sekretnym Klubie Ephemera czekał będzie "Urok". W podziemiach Mińskiej 65 wystąpią: viralowa sensacja - Ramon Sucesso z Brazylii, genialna paryżanka Crystallmess oraz polskie reprezentantki, Monster oraz jul.ci. Bilety dostępne w dwóch opcjach - łączone wejście na koncert oraz imprezę lub osobne na jedno z tych wydarzeń.

O sobotnich popołudniowych koncertach organizatorzy informować będą wkrótce, a tymczasem z radością ogłaszają, że Ephemera po raz kolejny łączy siły z kolektywem Kem i zaprasza na najświeższe wcielenie imprezy Dragana Bar. W programie: TAAHLIAH, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Juba b2b Leandra oraz Monka. Frédéric Gies zaprezentujx rozciągnięty w czasie ekstatyczny performans "Dance is Ancient", a za dekami towarzyszyć ix będzie Fiedel. Wydarzenia nocne obejmą także interwencje w wykonaniu performerów eksplorujących transgresywne formy cielesnej, seksualnej i słuchowej synestezji, takich jak portugalska artystka Odete.

Następnie, zanim noc przejdzie w dzień - kolejna odsłona współpracy kuratorskiej Ephemery i warszawskiego cyklu "W Brzask" kojarzonego z przestrzenią parku w Muzeum Rzeźby w Królikarni. Wydarzenie rozpocznie się tradycyjnie tuż przed świtem. Pierwsze promienie słońca powitamy performansem artystki dźwiękowej Edki Jarząb, po którym wystąpi pochodząca z Ukrainy Svitlana Nianio. Raphael Rogiński zagra wspólnie z Indrė Jurgelevičiūtė, ich występ będzie zapowiedzią albumu "Žaltys" przygotowywanego przez wytwórnię Unsound. Dalej we wczesny poranek podryfować będzie można przy secie DJ-skim producenta znanego pod pseudonimem Torus. Niedzielnej nocy Dominika Olszowy zabierze uczestników na brzeg Wisły, aby w performatywnym rytuale spalić efemeryczny totem.