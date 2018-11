Edyta Górniak w akustycznej trasie. Ponad 50 osób w akcji

Za nami pierwsza połowa akustycznej trasy koncertowej Edyty Górniak.

"Od lat wyczekiwana trasa koncertowa z największymi przebojami intymnie i akustycznie" - czytamy w zapowiedzi.

Jesienna trasa Edyty Górniak obejmuje 16 koncertów w wyjątkowych salach - filharmoniach i teatrach.

"Fenomenalna oprawa świetlna oraz muzyczna sprawia, że to spotkanie będzie niezapomniane dla wszystkich gości. Wraz z Edytą do Zabrza przyjedzie sztab ludzi liczących ponad 50 osób, które dbają o to, aby to wydarzenie było na najwyższym poziomie" - czytamy przed najbliższym koncertem w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.



Wokalistka prezentuje swoje największe przeboje, a także utwory, które nie były wcześniej wykonywane publicznie.

W ostatnim czasie Edyta nagrała utwór "Tylko ty" promujący film "Dywizjon 303. Historia prawdziwa", a kilka miesięcy wcześniej ukazała się piosenka "Dom dobrych drzew" do serialu "Leśniczówka".

W sierpniu ze względów prywatnych (opieka nad chorą mamą) zrezygnowała z udziału w drugiej edycji "The Voice Kids".

Regularną dyskografię zamyka płyta "My" z lutego 2012 r.



Oto najbliższe akustyczne koncerty Edyty Górniak:



24.11 - Zabrze, Dom Kultury i Tańca

27.11 - Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska

29.11 - Szczecin, Filharmonia Szczecińska

30.11 - Poznań, Sala Ziemi

1.12 - Wrocław, Sala WCK

3.12 - Toruń, CKK Jordanki

6.12 - Suwałki, SOK.

