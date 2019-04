Duff McKagan: Koncert w Polsce basisty Guns N' Roses [DATA, MIEJSCE, BILETY]

22 sierpnia w Klubie Stodoła w Warszawie zagra Duff McKagan, basista grupy Guns N' Roses. Muzyk w stolicy rozpocznie europejską część trasy promującej jego nowy solowy album "Tenderness".

Duff McKagan z żoną Susan Holmes McKagan (z lewej) i córką Grace McKagan (z prawej) /Emma McIntyre /Getty Images

Duff McKagan do współpracy nad płytą "Tenderness" (premiera 31 maja) zaprosił laureata Grammy Shootera Jenningsa i jego zespół.

Reklama

Nagrania rozpoczęły się jeszcze w marcu 2018 r.

"Zanim rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem, miałem kilka próśb, by opisać doświadczenia z trasy 'Not In This Lifetime' [grupy Guns N' Roses] w nowej książce. Choć niewątpliwie wspaniale byłoby o tym opowiedzieć, zdecydowałem, że pomysły w mojej głowie wolę wykorzystać na płycie. Złamane serce, gniew, strach, dezorientacja i dylematy, jakie działy się w mojej głowie w trakcie 2,5-letniej trasy po świecie stworzyły podstawy do tekstów piosenek. To słowa prawdy, które - mam nadzieję - odbiją się szerokim echem i pomogą nam wszystkim" - opowiada Duff.

"Moim celem nie jest zabawa w polityka czy głos ludu, ponieważ wokół nas mamy i tak wystarczająco dużo szumu. 'Tenderness' to piosenka o pokoju i jedności. Chciałbym, by ta płyta była formą medytacji, aby przyniosła ukojenie, o ile nie brzmi to zbyt patetycznie. Jako artysta próbuję użyć swojego głosu, by - mam nadzieję - powstrzymać coś, co może zakończyć się upadkiem. Jako ojciec muszę mówić już teraz. Kocham moje dziewczynki i moją żonę oraz mój kraj. Uważam, że muszę być silny i wypowiedzieć się właśnie teraz, póki jeszcze mogę. Bo jeśli tego nie zrobię, być może już nigdy nie będę mieć na to szansy" - dodaje basista Gunsów.

Duff McKagan kończy 55 lat 1 14 5 lutego amerykański multiinstrumentalista rockowy Duff McKagan obchodzi swoje 55. urodziny. Znany jest przede wszystkim jako basista grupy Guns N' Roses. Oprócz legendarnej rockowej grupy grał też w m.in. Velvet Revolver, Neurotic Outsiders czy własnej formacji Loaded. Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images 14

Poznaliśmy już utwory "Chick Away", "Tenderness" i "Don't Look Behind You".

"'Don't Look Behind You' został naprawdę zainspirowany poczuciem spokoju, który ogarnął mnie po kilku miesiącach wyłączania telewizji i mediów społecznościowych. Zainspirowało mnie także poczucie prawdziwej społeczności, którą czułem podczas podróży i rozmawiania z ludźmi z całego świata podczas trasy w tym nieco mrocznym czasie. Ten okres burzy i rozpadu rzeczywiście przeminie. Piosenka wydawała się ostatnim podsumowaniem, które głośno słychać w tematach poruszonych na albumie" - opowiada Duff.

Clip Duff McKagan Tenderness [Lyric Video]

Sprawdź tekst piosenki "Tenderness" w serwisie Teksciory.pl!

"Sesje nagraniowe do tego albumu sprawiły, że ponownie się zebraliśmy, po raz pierwszy od nagrania 'Use Your Illusion', The Suicide Horn Section, z udziałem mojego brata Matta McKagana na puzonie, wybitnego Chucka Findlaya na trąbce i niesamowitego Briana Scanlonema na saksofonie. Podczas ostatniego dnia nagrywań, przyszli do studia i stworzyli niesamowitą linię melodyczną sekcji dętej do 'Don't Look Behind You'. Nigdy nie zapomnę tego momentu kulminacyjnego, kiedy muzyka Matta i The Suicide Horns połączyła się z głosem Watersa, razem z Shooterem mieliśmy gęsią skórkę" - cieszy się rockman.

Duff McKagan stworzył kampanię, która wprowadza motywy z albumu w życie i zaprasza fanów, aby dołączyli do niego. Muzyk postanowił wesprzeć m.in. Seattle's Union Gospel Mission, 320 Changes Direction i To Wrote Love on Her Arms.

30 maja w Filadelfii rozpocznie się trasa po Ameryce Północnej promująca płytę "Tenderness". Koncert w Warszawie (22 sierpnia) będzie pierwszym przystankiem na europejskiej trasie.

Guns N' Roses w Gdańsku - 20 czerwca 2017 r. 1 6 Zobaczcie zdjęcia z koncertu Guns N' Roses w Gdańsku Autor zdjęcia: Źródło: fot. Karol Stańczak/karolstanczak.com 6

Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od piątku, 26 kwietnia od 10:00 na Stodola.pl oraz LiveNation.pl.



Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl ruszy w czwartek, 15 kwietnia o 10.00 i zakończy się w piątek o godz. 9:00.

Przedsprzedaż Citi Handlowy ruszy w środę, 24 kwietnia o 10.00 i zakończy się w piątek o godz. 9:00.