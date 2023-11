Początki hardrockowej formacji sięgają 2017 r. To wtedy w Los Angeles spotkali się Marc LaBelle (wokal), John Notto (gitara), Justin Smolian (bas) i Corey Coverstone (perkusja). Pod opiekę szybko wziął ich przyjaciel - Mark DiDia, wieloletni pracownik wytwórni Columbia. Posypały się propozycje koncertów u boku m.in. Slasha, Mylesa Kennedy'ego i The Conspirators.

Po wydaniu debiutanckiej EP-ki, Dirty Honey otwierali występy m.in. The Who, Alter Bridge, The Black Crowes, Mammoth WVH. W lecie 2022 r. Amerykanie pojawili się w roli supportu na światowej trasie Guns N' Roses i w tej roli fani mogli ich zobaczyć na PGE Narodowym w Warszawie.

Dotychczasowy dorobek kwartetu to poza wspomnianą EP-ką dwie płyty studyjne: "Dirty Honey" (2021) i wydana na początku listopada "Can't Find the Brakes". Od początku tego roku w składzie występuje perkusista Jaydon Bean, który zastąpił Coverstone'a (zrezygnował ze względu na niechęć do intensywnego koncertowania).

Sprzedaż bilety na koncertów w Warszawie rusza 17 listopada o godz. 11:00.

Wideo Dirty Honey - Won't Take Me Alive (Official Video)