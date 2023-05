W wielkim finale w Liverpoolu Cornelia Jakobs gościnnie przypomniała przebój "I Turn to You" Melanie C. Przypomnijmy, że jako reprezentantka Szwecji w tym konkursie w 2022 r. w Turynie zajęła wysokie czwarte miejsce z utworem "Hold Me Closer".

Wokalistka w głosowaniu jurorów była jeszcze wyżej - na drugiej pozycji. Ten występ dał jej międzynarodową popularność.

W ramach europejskiej trasy 23 stycznia 2024 r. zaśpiewa w klubie Hydrozagadka w Warszawie. Bilety na koncert dostępne są od 79 zł.

Clip Cornelia Jakobs Hold Me Closer

Sprawdź tekst do utworu "Hold Me Closer" w serwisie Teksciory.pl!

Reklama

31-letnia piosenkarka i autorka tekstów Cornelia Jakobs pochodzi z muzycznej rodziny - jej babcia oraz tata także parali się tym zawodem. Ma za sobą muzyczną edukację, a w jej duszy szczególnie głośno gra rock.

Pojawiała się w szwedzkiej telewizji co najmniej kilkukrotnie. Była m.in. uczestniczką lokalnej edycji "Idola", ale nie spodobała się jurorom. W przeszłości występowała też w girlsbandzie Love Generation, z którym kolejno w latach 2011 i 2012 chciała reprezentować Szwecję na Eurowizji.

Cornelia Jakobs (Szwecja) podczas finału Eurowizji 2022 1 / 5 Cornelia Jakobs w finale Eurowizji w brawurowy sposób wykonała piosenkę "Hold Me Closer". Źródło: East News Autor: MARCO BERTORELLO / AFP

Eurowizyjny hit "Hold Me Closer" w warstwie tekstowej opowiada historię rozstania. Piosenka została wyprodukowana pod czujnym okiem Cornelii, Davida Zandena i Isy Molin.

Od ubiegłorocznego występu na Eurowizji wypuściła kolejno nowe single "Fine", "Rise" i "It Takes a Fool to Remain Sane".