Coachella przegrała z koronawirusem. Festiwal przesunięty na jesień

Organizatorzy festiwalu Coachella potwierdzili, że festiwal nie odbędzie się w kwietniu. Nowa data wydarzenia to 23 – 25 października. Na razie nie podano, czy line-up imprezy ulegnie zmianie.

Coachella została przełożona na październik /Karl Walter /Getty Images

Zajmująca się Coachellą agencja Goldenvoice wystosowała w sprawie przełożenia festiwalu specjalny komunikat:

"Na polecenie hrabstwa Riverside i lokalnych władz medycznych, musimy niestety potwierdzić zmianę terminu festiwali Coachella i Stagecoach z powodu obaw dotyczących koronawirusa. Chociaż decyzja ta zapada w momencie powszechniej niepewności, bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa i zdrowia naszych gości, pracowników i społeczności. Wzywamy was do przestrzegania wytycznych i poleceń wydawanych przez urzędników służby zdrowia" - czytamy w oświadczeniu.

Coachella, jeden z największych festiwali na świecie, odbywający się na terenie Empire Polo Club w Indio w stanie Kalifornia, co roku przyciągał na teren imprezy około 100 tysięcy uczestników.



W tym roku wśród ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in.: Rage Against The Machine, Frank Ocean, Tame Impala, Travis Scott, Lana Del Rey, Thom Yorke, FKA Twigs i Run The Jewels.

To kolejny duży festiwal odwołany w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa. W ostatnich dniach bolesne decyzje o anulowaniu imprez musieli podjąć organizatorzy SXSW oraz Ultra Music Festival.

W Stanach Zjednoczonych odnotowano już 1039 przypadków zarażenia SARS-CoV-2, a zmarło 29 osób. W samej Kalifornii potwierdzono, że 157 osób jest zarażonych, a zmarły dwie z nich.

