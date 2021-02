Celine Dion ponownie przekłada trasę. Kiedy odbędą się koncerty w Polsce? [NOWE DATY, MIEJSCA, BILETY]

Poznaliśmy nowe daty w ramie europejskiej części światowej trasy koncertowej Celine Dion, która ponownie została przełożona w związku z pandemią koronawirusa.

Celine Dion przełożyła trasę koncertową na 2022 r. /James Devaney/GC Images /Getty Images

Europejska odsłona trasy "Celine Dion Courage World Tour" ( posłuchaj tytułowego singla! ) miała się rozpocząć w Pradze 21 maja 2020 r. W związku z pandemią koronawirusa zdecydowano o przełożeniu 28 koncertów w 19 miastach zaplanowanych aż do 25 lipca.



Artystka zwróciła się do swoich fanów: "Moje myśli i modlitwy kierowane są do wszystkich, którzy stracili bliskich i bardzo cierpią podczas tej niszczycielskiej pandemii koronawirusa. Staramy się przystosować do tych trudnych okoliczności, nie wiedząc, kiedy wszystko wróci do normy. Jednakże w końcu sobie poradzimy... Mam nadzieję, że wcześniej niż później".

Celine Dion dodała, że niezmiernie podziwia pracowników służby zdrowia, ratowników medycznych i wszystkich odważnych ludzi, którzy robią co w ich mocy, aby zapewnić opiekę podczas najtrudniejszych chwil.

Cała trasa pierwotnie została przełożona na 2021 r. Teraz okazuje się, że doszło do kolejnej zmiany - na 2022 r. Koncerty kanadyjskiej divy zostały przełożone na 18 czerwca 2022 r. (Atlas Arena w Łodzi) i 19 czerwca 2022 r. (Tauron Arena Kraków).

"Witajcie, miałam nadzieję spotkać się z Wami w Europie tej wiosny. Niestety sytuacja nie jest bezpieczna, musimy jeszcze trochę zaczekać. Ale... tak, szczepionki są w drodze. Obiecuję, że wszystko nadrobimy w 2022 roku. Uważajcie na siebie. Nie mogę się doczekać, bardzo za Wami tęsknię. Kocham Was, do zobaczenia!" - powiedziała Celine Dion do swoich fanów.



Bilety zakupione na tegoroczne koncerty w Polsce zachowują ważność na przyszły rok.