Castle Party 2022: najważniejsze informacje. Program, mapa, pole namiotowe

Znamy już nie tylko line-up, ale także cały, dokładny program imprezy oraz cennik pola namiotowego. Organizatorzy udostępnili także mapę, która pomoże poruszać się po zamku tym przyjeżdżającym na Castle Party do Bolkowa po raz pierwszy. W tym roku również opublikowano pełną listę stoisk, z których będą mogli skorzystać uczestnicy festiwalu.

Castle Party 2022: Program

Przypomnijmy - Castle Party Festival 2022 odbędzie się w dniach 7-10 lipca na zamku w Bolkowie, w województwie dolnośląskim. Oto pełny program wydarzenia wraz z podziałem na sceny:

Czwartek, 7 lipca, Park Stage:

17:30 - Lady Extasy

18:35 - Projekt Chanel

19:40 - Je T’aime

21:00 - Screaming Dead

22:30 - Miguel And The Living Dead

Piątek, 8 lipca, Castle Stage:

16:00 - Bedless Bones

17:00 - Łysa Góra

18:00 - Sex Gang Children

19:10 - Bokka

20:30 - Me And That Man

21:50 - Blutengel

23:25 - New Model Army

Piątek, 8 lipca, Park Stage:

17:00 - Narbo Dacal

18:00 - Taraban

19:10 - Dom Zły

20:20 - In Twilight’s Embrace

21:30 - Mord’A’Stigmata

22:40 - Dool

Afterparty:

00:00 - dj Alex Hunter

01:00 - dj Hervy

02:30 - dj 4-GOT-10

03:30 - 05:30 - dj 666V

Sobota, 9 lipca, Castle Stage:

16:00 - Electro Fear

17:00 - The Fright

18:00 - XIII Stoleti

19:10 - Nosferatu

20:30 - Psyclon Nine

21:50 - She Past Away

23:25 - Nitzer Ebb

Sobota, 9 lipca, Park Stage:

17:00 - Bön

18:10 - By The Spirits

19:20 - Nemuer

20:30 - The Devil’s Trade

21:40 - Treha Sektori

22:50 - Ordo Rosarius Equilibrio

Afterparty:

00:30 - Ivan Halyha / Zariush

02:00 - dj Nowotny

03:30 - 05:00 - dj Drgs_23

Niedziela, 10 lipca, Castle Stage:

16:00 - Sweet Ermengarde

17:00 - Kaelan Mikla

18:00 - Zeraphine

19:10 - Aesthetic Perfection

20:30 - Hocico

21:50 - Lacuna Coil

Niedziela, 10 lipca, Park Stage:

17:40 - World, Interrupted

18:50 - Miseria Ultima

20:10 - Egoist

21:30 - Opowieść

23:00 - Düsseldorf

Afterparty:

00:30 - dj Terrorissmo

02:00 - 04:00 - dj Featon

Castle Party 2022: Pole namiotowe

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie camping area będzie otwarte już od 4 lipca, cennik prezentuje się tak:

1 osoba: 18 zł

1 namiot: 20 zł

Motocykl: 15 zł

Samochód: 25 zł

Przyczepa kempingowa/bus: 30 zł

Podpięcie do prądu: 20 zł

Duży basen będzie zamknięty, do dyspozycji festiwalowiczów będzie jedynie brodzik.

Castle Party 2022: Mapa

Organizatorzy udostępnili także mapę, na której zaznaczono między innymi wejście na zamek oraz Park Stage.

Castle Party 2022: Składanka

Na koniec ciekawostka dla wszystkich, którzy chcieliby zabrać do domu pamiątkę z festiwalu lub poczuć atmosferę Castle Party w domowym zaciszu. Podczas wydarzenia będzie można kupić płytę z kompilacją utworów wybranych artystów, a tuż po nim zdobyć ją na stronie wydawcy, Alchera Visions. Lista wykonawców i utworów:

Kaelan Mikla - Stormurinn

Aesthetic Perfection - Save Myself (Feat. Isaac Howlett)

She Past Away - La Maldad

Je T'aime - Give Me More Kohl

Blutengel - Our Souls Will Never Die

Ordo Rosarius Equilibrio - No Time Like The Present - La Fleur Du Mal

Psyclon Nine - Money And Sex And Death

Hocico - Backstabbers

Projekt Chanel - Stan Umysłu

Lacuna Coil - Reckless (Radio Edit)

By The Spirits - Solitary I

Bedless Bones - Realign And Reign

Zeraphine - Be My Rain

Miguel And The Living Dead - Batcave

Screaming Dead - Night Creatures

Me And That Man - Fight (Feat. John Porter)

Sweet Ermengarde - Standing By The Sea