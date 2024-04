"Jeśli świętować, to właśnie z tak mocarnymi albumami. Trasa 'The Poisoned Ascendancy' będzie powrotem do przeszłości. Giganci metalcore'u uczczą dwudziestolecie swoich kluczowych krążków, które odmieniły nowoczesny metal. U Bullet For My Valentine jest to 'The Poison', u Trivium - 'Ascendancy'" - czytamy w zapowiedzi koncertu, który odbędzie się 21 lutego 2025 r. w PreZero Arena Gliwice.

W związku z jubileuszami, wspomniane płyty zostaną zagrane przez obie gwiazdy wieczoru w całości. W roli gościa specjalnego w Gliwicach zaprezentuje się szwedzka grupa Orbit Culture grająca melodyjny death metal. Bilety trafią do przedsprzedaży 26 kwietnia o 10:00.

Bullet For My Valentine i Trivium na wspólnym koncercie w Polsce

"Takie trasy nie przetaczają się przez nasz kraj codziennie" - zachęcają organizatorzy.



Założona w 1998 roku formacja Bullet For My Valentine łączy metalcore, post hardcore i hard rocka. Początkowo grupa działała pod nazwą Jeff Killed John. Kwartet w dorobku ma siedem dużych płyt (ostatnia to imienna "Bullet For My Valentine" z listopada 2021 roku), cztery minialbumy, niezliczone trasy po całym świecie z m.in. Iron Maiden, Slayerem czy Killswitch Engage, sześć statuetek Kerrang! Awards i dwie statuetki Metal Hammer Golden Gods Awards.

Utwory Bullet For My Valentine pojawiały się na ścieżkach dźwiękowych popularnych gier komputerowych, jak m.in. "Need For Speed: Most Wanted", "NHL 09" czy "Guitar Hero World Tour".

W 2023 r. grupa była jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival w Czaplinku.

Ceniony florydzki kwartet Trivium gra muzykę z pogranicza metalcore'u, thrash i heavy metalu. Ekipa dowodzona przez Matta Heafy'ego (wokal, gitara) również regularnie koncertuje w naszym kraju. W październiku 2021 r. do sprzedaży trafił dziesiąty studyjny album "In The Court Of The Dragon".