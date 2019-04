Bullet For My Valentine: Kolejne dwa koncerty w Polsce w 2019 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W dniu niemal wyprzedanego koncertu w Warszawie ogłoszono kolejne dwa występy walijskiej grupy Bullet For My Valentine w naszym kraju.

Bullet For My Valentine powróci do Polski w wakacje /Gina Wetzler/Redferns /Getty Images

Przypomnijmy, że Bullet For My Valentine byli jedną z gwiazd Impact Festival 2018 r. w Tauron Arenie Kraków.

Reklama

Kolejny polski koncert odbędzie się w piątek 12 kwietnia w Klubie Progresja w Warszawie. Bilety na to wydarzenie zostały niemal wyprzedane - ostatnie wejściówki są jeszcze dostępne w sieci.

Teraz ogłoszono dwa wakacyjne występy w naszym kraju:

5 sierpnia - Wrocław, Centrum koncertowe A2

6 sierpnia - Kraków, klub Kwadrat.



Bilety dostępne będą w ogólnej sprzedaży od poniedziałku, 15 kwietnia od 10:00 na LiveNation.pl.



Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl ruszy w sobotę, 13 kwietnia o 10.00 i zakończy się w poniedziałek o godz. 9:00.

Założona w 1998 roku formacja łączy metalcore, post hardcore i hard rocka. Początkowo grupa działała pod nazwą Jeff Killed John.

Walijski kwartet w dorobku ma sześć dużych płyt (ostatnia to "Gravity" z czerwca 2018 roku), cztery minialbumy oraz niezliczone trasy po całym świecie z m.in. Iron Maiden, Slayerem czy Killswitch Engage.

Utwory Bullet For My Valentine pojawiały się na ścieżkach dźwiękowych popularnych gier komputerowych, jak m.in. "Need For Speed: Most Wanted", "NHL 09" czy "Guitar Hero World Tour".

Clip Bullet For My Valentine Not Dead Yet