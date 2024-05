Za nami 68. Konkurs Piosenki Eurowizji 2024 w Malmo w Szwecji. Polskę w tym roku reprezentowała Luna z piosenką "The Tower" ( sprawdź! ), która jednak nieoczekiwanie zakończyła swój udział na pierwszym półfinale.

Zwycięzcą został reprezentant Szwajcarii Nemo z utworem "The Code" ( sprawdź! ). Na podium znaleźli się także Chorwat Baby Lasagna (utwór "Rim Tim Tagi Dim" - posłuchaj ) oraz duet z Ukrainy: alyona alyona i Jerry Heil ("Teresa & Maria" - sprawdź! ).

28-letni muzyk rockowy Marko Puriszić, występujący pod pseudonimem Baby Lasagna, przed finałem był typowany przez bukmacherów na zwycięzcę i został faworytem Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji (OGAE). Drugie miejsce zajęte w Malmo to najlepszy wynik osiągnięty przez Chorwację w Eurowizji.

Baby Lasagna przyjedzie do Polski. Gdzie odbędą się koncerty bohatera Eurowizji?

Po powrocie ze Szwecji w ojczyźnie był fetowany niczym zwycięzca. W Zagrzebiu przyszło przywitać go ok. 30 tys. fanów. Baby Lasagna nie zamierza teraz zwalniać tempa. Wokalista zapowiada, że w zasadzie ma już gotową płytę.

Poza eurowizyjnym przebojem "Rim Tm Tagi Dim" w dorobku ma także m.in. single "IG Boy" i "Don't Hate Yourself But Don't Love Yourself Too Much", w których wyśmiewa influencerów z mediów społecznościowych.

W najbliższym czasie zagra na festiwalu w rodzinnym Umagu, a później, kilka koncertów w Zagrzebiu. Na początku września przyjedzie też do Polski - 3 września wystąpi we Wrocławiu (A2), a dzień później w Warszawie (Progresja). Bilety w cenie 148 zł trafiły już do sprzedaży.



"Poland here we come, jesteś gotowy?!" - napisał Baby Lasagna.