Na trasie "The Great Metal Circus" zespół promować będzie wydany w lutym tego roku dziewiąty studyjny album "Dance Devil Dance".

Produkcją tego materiału zajął się ponownie kanadyjski fachowiec Jay Ruston, który pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Anthrax, Mr. Bungle, Crobot, Stone Sour, Amon Amarth, Uriah Heep. Producent po raz pierwszy pracował ze Szwedami, kiedy miksował "Hail the Apocalypse".

"Każdy zespół zna wyzwanie, jakim jest uchwycenie wściekłości występu na scenie w nagraniach studyjnych. Tym razem nam się udało. Ten album krwawi czarną krwią" - mówili muzycy Avatar o "Dance Devil Dance".

Do promocji wybrano single "Dance Devil Dance", "Valley of Disease", "The Dirt I'm Buried In" i "Violence No Matter What" (z Lzzy Hale, liderką Halestorm).

Clip Avatar The Dirt I'm Buried In

Grupa po premierze w marcu zagrała w klubie Proxima w Warszawie. Kolejne występy odbędą się w marcu 2024 r. Zespół zagra w Poznaniu (Klub Tama, 11 marca) i Krakowie (Klub Kwadrat, 12 marca).

Przedsprzedaż biletów dla klientów City Handlowy rozpocznie się 27 września o godz. 12:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska ruszy 28 września o godz. 11:00. Sprzedaż ogólna rozpocznie się 29 września o godz. 11:00.

Avatar tworzą: wokalista Johannes Eckerström, gitarzyści Jonas Jarlsby i Tim Öhrström, basista Henrik Sandelin i perkusista John Alfredsson.