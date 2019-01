"Artyści Przeciw Nienawiści": Michał Szpak i Natalia Szroeder nie wystąpią? Górniak krytykuje Dodę

27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się zapowiadany już przez nas koncert "Artyści Przeciw Nienawiści". Wciąż nie znany jest pełen skład gwiazd biorących udział w tym wydarzeniu, ale nieobecni mają być m.in. Michał Szpak, Natalia Szroeder i Natalia Kukulska. Swoje trzy grosze w tej sprawie ponownie dorzuciła Edyta Górniak, która skrytykowała Dodę.

Inicjatywa Dody i pomysł na zorganizowanie koncertu "Artyści Przeciw Nienawiści", spotkały się z dużym odzewem. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 90 wykonawców, m.in. Katarzyna Nosowska, Bajm, Natalia Kukulska, Budka Suflera, Patrycja Markowska, Maryla Rodowicz, Sławek Uniatowski, Michał Szpak, Cleo, Margaret, Ralph Kaminski, Mela Koteluk, Ewelina Lisowska, BOKKA, Grzegorz Hyży, Ania Karwan, Daria Zawiałow, Enej, Wilki, Stanisław Karpiel-Bułecka, Gosia Andrzejewicz, Kasia Cerekwicka, Dawid Kwiatkowski i Justyna Steczkowska, a poparcie dla akcji wyrazili także inni artyści.

"Wyciągam rękę do Edyty Górniak, do Justyny Steczkowskiej, do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przepadają w branży. Dziewczyny, pokażmy, że jesteśmy dorosłe, że są ważniejsze idee, że jesteśmy ponad to. Pokażmy naszym fanom, że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć o dobre idee razem. I teraz jest na to najlepszy moment, żeby nauczyć naszych obserwatorów, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. To jak, dziewczęta? Przekażmy sobie znak pokoju" - mówiła Doda.

Idea porozumienia ponad podziałami pojawiła się po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wiadomo, że koncert "Artyści Przeciw Nienawiści" odbędzie się 27 lutego w Atlas Arenie w Łodzi.



"Z szacunku do Artystów i ich twórczości - a są to największe nazwiska polskiej sceny muzycznej zarówno starszego jak i młodszego pokolenia, prosimy o nie kreowanie wydarzenia jako 'koncertu Dody' bowiem odwraca to uwagę od prawdziwych intencji" - podkreślają organizatorzy w apelu do mediów.

Na razie oficjalnie organizatorzy nie podali żadnego nazwiska, choć wcześniej zapowiedzieli, że wykonawcy mają być ogłaszani stopniowo od środy 30 stycznia. Ponoć na scenie pojawi się ok. 25 gwiazd, choć początkowo mówiono nawet o 100.



Ze względu na udział w akcji "Eska odwołuje zimę" w koncercie nie wezmą udziału Michał Szpak i Natalia Szroeder, którzy w tym czasie mają przebywać ze słuchaczami radia w Tajlandii.

Nieobecność zapowiedziała także Natalia Kukulska, która będzie na zagranicznych wakacjach z rodziną.

Na swoim InstaStories Edyta Górniak ponownie wypowiedziała się na temat zaproszenia od Dody.

"W takich momentach, kiedy potrzebujemy czuć jedność, to jest taka piękna emocja, ale uważam, że ta emocja została użyta jako platforma do naprawienia PR-u przez Dorotę" - stwierdziła.

"Naprawdę moja odmowa nie jest wyrazem jakiekolwiek nienawiści. To jest tylko niezgoda na formę, w jakiej to zostało przedstawione i na czas, który był wyrazem dużego nietaktu" - podkreśla Górniak.



Wideo Edyta Górniak o Dodzie i koncercie #ARTYSCIPRZECIWNIENAWISCI. Koncert już 27.02 - Atlas Arena Łódź !