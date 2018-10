Amine wystąpi po raz pierwszy w Polsce. Koncert w Warszawie

Jedna z najciekawszych postaci na amerykańskiej scenie hiphopowej - Amine - 5 lutego 2019 roku wystąpi w warszawskiej Proximie. Bilety do sprzedaży trafią 19 października.

Amine wystąpi w Polsce /Matt Cowan /Getty Images

Amine pochodzi z Portland w Oregonie. Jego debiutancki album "Good For You" odbił się szerokim echem w środowisku hiphopowym.

Artysta został wybrany do Freshmen Class magazynu "XXL" i zyskał przychylne recenzje w wielu opiniotwórczych mediach, np. w Pitchforku, czy "The New York Times".

Promujący płytę singel "Caroline" odsłuchało na Spotify już prawie 370 milionów razy, a tylko w zeszłym miesiącu liczba odsłuchów na profilu artysty sięgnęła osiem milionów.



15 sierpnia do sieci trafiło nowe wydawnictwo rapera - "ONEPOINTFIVEYD" - które promował teledysk do numeru "Reel It In".

Koncert odbędzie się 5 lutego w warszawskiej Proximie. Bilety będą dostępne od piątku 19 października.