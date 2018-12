Alvaro Soler gwiazdą Sylwestra z Dwójką w Zakopanem

Cieszący się wielką popularnością w Polsce wokalista Alvaro Soler będzie gwiazdą Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.

Alvaro Soler będzie gwiazdą Sylwestra z Dwójką w Zakopanem /Krzysztof Radzki / East News

Jak już informowaliśmy, w Zakopanem wystąpią m.in. Sławomir z żoną Kajrą, Zenek Martyniuk z hitem "Życie to są chwile", Marcin Miller z zespołem Boys, Radosław Liszewski z zespołem Weekend, trio z Małopolski Komodo, laureatka Eurowizji Junior Roksana Węgiel, Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Papa D, Golec uOrkiestra, juror "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski oraz znani z "The Voice of Poland" Marcin Sójka i Michał Szczygieł.

Reklama

Widzowie Dwójki będą się bawić w rytmach "Ci Sara" i "Felicita" w wykonaniu Al Bano i Rominy Power, "Acapulco" Ricchi e Poveri oraz największych przebojów Thomasa Andersa z zespołu Modern Talking.

Serwis Wirtualnemedia.pl podaje, że podczas Sylwestra z Dwójką wystąpi również 27-letni Alvaro Soler. Wokalista i gitarzysta rodem z Barcelony we wrześniu wydał swoją drugą płytę "Mar De Colores", którą promował singel "La Cintura" (ponad 142 mln odsłon).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alvaro Soler o tym, co podoba mu się w Polsce i Polakach TV Interia

"Myślę, że w porównaniu z konkurencją nasza impreza ma najlepsze gwiazdy. To u nas zaśpiewają czołowi rodzimi artyści, oraz topowi zagraniczni z Alvaro Solerem na czele" - komentuje portalowi Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej.

"Alvaro Soler to megagwiazda i ulubieniec młodzieży i właśnie on będzie dopełnieniem tej korony himalajowych artystów jakich mamy w Zakopanem na 'Sylwestrze marzeń'. W zeszłym roku na naszej sylwestrowej imprezie wystąpił Luis Fonsi, którego utwór 'Despacito' pobił rekord wyświetleń w serwisie youtube.pl. W tym roku jednym z czołowych piosenkarzy był Alvaro Soler, którego nowy utwór 'La Cintura' zyskał ogromną popularność. Dlatego musieliśmy tego artystę mieć! Cieszę się z finalizacji jego angażu" - dodaje Kurski.

Clip Alvaro Soler La Cintura

Sprawdź tekst utworu "La Cintura" w serwisie Teksciory.pl

Debiutancki album Alvaro Solera "Eterno Agosto" z 2016 pokrył się w naszym kraju trzykrotną platyną. To z tej płyty pochodziły przeboje takie jak "El Mismo Sol", "Agosto", a przede wszystkim "Sofia", który dotarł do pierwszej pozycji na Airchart oraz zdobył status Diamentowej Płyty.

Clip Alvaro Soler Sofia

Sprawdź tekst utworu "Sofia" w serwisie Teksciory.pl

Soler regularnie odwiedza Polskę, w 2017 r. był gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu w Katowicach.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alvaro Soler o płycie "Mar De Colores" TV Interia