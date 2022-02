Jono, Tony i Paavo, czyli Above & Beyond, są w czołówce elektronicznej muzyki tanecznej od dwóch dekad. Założyciele kultowych wytwórni Anjunabeats i Anjunadeep oraz gospodarze cotygodniowego programu radiowego Group Therapy, który w każdy piątek dociera do milionów miłośników gatunku.

Clip Above & Beyond Sun & Moon - feat. Richard Bedford

Grupa ma w dorobku m.in. cztery płyty studyjne, 14 kompilacji, dwa albumy "akustyczne" i samodzielny album poświęcony jodze i medytacji - nie wspominając o niezliczonych klubowych kawałkach i tanecznych remiksach. Nagrania "Northern Soul" (feat. Richard Bedford) i "We're All We Need" (feat. Zoë Johnston) przyniosły im dwie nominacje do Grammy.

Brytyjskie trio pięciokrotnie znalazło się w czołowej dziesiątce prestiżowej listy "DJ Magazine". W ostatnim notowaniu za 2021 r. grupa zajęła 21. miejsce.

Clip Above & Beyond We're All We Need - feat. Zoë Johnston

Bilety będą dostępne od 18 lutego od godziny 18:00. W sprzedaży dostępne będą również bilety łączone (COMBO) na Anjunabeats Europe i Dreamstate Europe, które odbędzie się w sobotę, 23 kwietnia.